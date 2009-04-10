فقط مشمولان غیر غایب می توانند در خارج از کشور ادامه تحصیل بدهند

رئیس سازمان نظام وظیفه نیروی انتظامی کشور با اعلام این مطلب در گفتگو با خبر نگار مهر درباره تعویق زمان سربازی دانش‌آموزان ودانشجویان و امکان خروج دیپلمه‌ها ازکشور گفت: این موضوع درحال حاضر توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مرحله بررسی است و درصورت تصویب نهایی و تائید شورای نگهبان اجرایی خواهد شد.

سردار محمدجواد زاده کمند ادامه داد: اگر مشمولی برای ادامه تحصیل در حال حاضر قصد خروج از کشور را داشته باشد بر اساس قوانین موجود چنانچه در دفترچه نظام وظیفه اش مهر غیبت نخورده باشد می تواند تنها برای ادامه تحصیل به کشور دیگر سفر کند.

این اظهارات در حالی از سوی رئیس سازمان نظام وظیفه نیروی انتظامی بیان می شود که رئیس کمیسیون آموزش مجلس ضمن تشریح جزئیات طرح افزایش معافیت تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان که به تازگی در این کمیسیون به تصویب رسیده به خبرنگار حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر گفته است: بر اساس این طرح دانش‌آموزان پسر که دیپلم گرفته‌اند می‌توانند برای ادامه تحصیل در خارج کشور اقدام کنند.

علی عباسپور تهرانی فرد افزوده: بر اساس طرحی که کمیسیون اصلی آن در مجلس، کمیسیون امنیت ملی است و به تازگی به تصویب کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز رسیده است، مدت زمان معافیعت تحصیلی برای دانش آموزانی که دیپلم گرفته اند و دانشجویان در تمامی مقاطع در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی تغییر می کند.