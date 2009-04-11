این بازیگر و کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: در شرایط کنونی تئاتر ما نیاز به مدیر تولید دارد. کارگردان در حال حاضر به جای خلاقیت هنری درگیر مسائلی است که نباید برعهده‌اش باشد. تعیین بودجه و بستن قراردادها که نیاز تولید و اجرای یک نمایش است باید برعهده مدیر تولید باشد و این فرد کارهای مورد نیاز و پیگیری‌ها را در این زمینه انجام دهد.

روستا ادامه داد: البته مدیر تولید نباید تنها نفع یک طرف را مد نظر داشته باشد، بلکه باید منافع تهیه‌کننده و گروه نمایشی را به طور مساوی در نظر بگیرد. اگر فردی غیر متخصص به عنوان مدیر تولید یک اثر انتخاب شود ناخودآگاه به نفع یک طرف بیشتر توجه خواهد کرد.

وی با اشاره به انتخاب مدیر تولید با توافق دو طرفه مرکز هنرهای نمایشی و کارگردان اثر تأکید کرد: مدیر تولید باید فردی متخصص و آشنا به این کار باشد. مدیر تولید نباید خود کارگردان یا بازیگر باشد، زیرا به صورت ناخودآگاه به سمت استفاده از گروه‌های مورد نظر خود حرکت می‌‌کند و این امر باعث محدود شدن تئاتر می‌شود. درباره مدیر تولید وجود آئین‌نامه‌ای مکتوب ضروری است، زیرا اگر خواهان حرکت به سمت تئاتر خصوصی هستیم باید به صورت قانونمند و حرفه‌ای عمل کنیم.

این بازیگر با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: بنده به عنوان مدیر تولید نمایش "دایره گچی قفقازی" حمید سمندریان، به صورت ناخودآگاه منافع گروه را بیشتر مدنظر می‌گرفتم. در آن تجربه دیدم که کار مدیر تولید خیلی سخت و تخصصی است و باید آدم‌هایی متخصص و قانومند این سمت را عهده‌دار شوند و حیطه فعالیت و وظایف‌شان مشخص باشد.

روستا درباره وضعیت پرداخت دستمزد به مدیر تولید در تئاتر گفت: فکر می‌کنم دستمزد مدیر تولید باید در کنار دیگر عوامل نمایش نظیر کارگردان، بازیگر و طراح صحنه برآورد شود. در حال حاضر مشخص نیست دستمزد مدیر تولید را گروه پرداخت می‌کند یا مرکز هنرهای نمایشی. باید این امر مشخص شود، زیرا در تئاتر همه چیز باید شفاف انجام شود. چرا که تئاتر یک تجارت نیست و شفاف نبودن مسائلی همچون دستمزدها و قراردادها به روحیه تئاتر آسیب می‌زند.

وی خاطرنشان کرد: مدیر تولید باید مشخصات خود را داشته باشد و تئاتر را بشناسد و آن را درک کند و در عین حال خود کارگردان یا بازیگر نباشد. انتخاب مدیر تولید باید با مشارکت مرکز هنرهای نمایشی با جامعه تئاتر انجام شود، زیرا اگر این انتخاب به صورت تحمیلی باشد ناخودآگاه منافع یک طرف در نظر گرفته خواهد شد. مدیر تولید باید بی‌طرف بوده و منافع دو طرف را یکسان در نظر داشته باشد.



این کارگردان تئاتر در بخش پایانی سخنان خود گفت: یکی از مشکلات کارگردان‌ها در زمان اجرا و همچنین پایان کار این است که باید درگیر مسائل مالی و تقسیم بودجه و دستمزدها باشند که گاهی اوقات به صورت ناخواسته بی‌عدالتی‌هایی صورت می‌گیرد. مسئولیت سنگین مالی باید از دوش کارگردان برداشته شود و تمهید خوبی است که مدیر تولید این مسئولیت‌ها را عهده‌دار شود.