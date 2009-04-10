کاهش بی سابقه تقاضای جهانی نفت در سال 2009

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، آژانس بین المللی انرژی در جدیدترین گزارش خود از کاهش 2.4 میلیون بشکه ای تقاضای جهانی برای نفت خام خبر داد که از سال 2004 تاکنون بی سابقه است.

در ادامه این گزارش آمده است: کاهش تقاضا برای نفت موجب خواهد شد تا در ماه آتی علاوه بر سازمان کشورهای صادرکننده نفت، دیگر کشورهای تولید کننده جهان نیز روی هم رفته میزان تولید خود را تا سقف یک میلیون بشکه در روز کاهش دهند.

این آژانس در گزارش ماهانه خود دلیل کاهش تقاضای 2.8 درصدی نفت خام در بازارهای جهانی را کاهش 1.4 دردصی رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان در سال 2009 عنوان کرده است.

همچنین تولید کشورهای غیر عضو اوپک در سال 2009 بر اساس این گزارش با کاهش روزانه 300 هزار بشکه در روز، معادل 50 میلیون و 300 هزار بشکه پیش بینی شده است. تولید اوپک نیز به انضمام کشور عراق 28 میلیون و 200 هزار بشکه پیش بینی شده است.