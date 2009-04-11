به گزارش خبرنگار مهر، مجمع سلطنتی نیوزیلند تحت نظارت مجلس این کشور و به منظور پرورش انجمنی برای حمایت از علوم و تکنولوژی تاسیس شده است. هدف اصلی و نهایی این مجمع پیشبرد و ارتقا علوم و تکنولوژی در نیوزیلند عنوان شده است. جورج جونز ریاست شعبه ولینگتون این مجمع که به تازگی به ایران سفر کرده است ایران را کشوری مستقل و پر تلاش معرفی می کند که تمامی تلاش خود را در پیشرفت در زمینه علوم و تکنولوژی به کار بسته است.

به اعتقاد وی دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری ایران سازمانی بلند رتبه و پشتیبان در دولت ایران است که وظیفه مشاوره در زمینه علم و تکنولوژی، هماهنگی های تحصیلی، آموزش و پرورش و علوم و تکنولوژی را با رئیس جمهور به عهده دارد. نزدیکترین معادل برای چنین دفتری در نیوزیلند انجمن سلطنتی است. به گفته وی در نیوزیلند کلمه Science برای توضیح مفاهیم علم و تکنولوژی به کار گرفته می شود در حالیکه در ایران از کلمه تکنولوژی برای بیان این مفاهیم استفاده می شود.

هدف جونز از سفر به ایران کشف ارتباطات قویتر میان محققان دو کشور و همچنین یافتن تکنولوژی هایی که در کشور نیوزیلند مفید واقع شود و بالعکس عنوان شده است.

وی در قسمتی از مقاله خود آورده است: در تمامی این مدت من از راننده و راهنما برخوردار بودم و به همین دلیل ایرانی ها به خوبی من را راهنمایی کردند. آنها از من تقاضا کردند که موارد مورد علاقه خود را به یک مورد محدود کنم تا آنها بتوانند با کارایی بیشتری من را در جریان امور قرار دهند. به همین دلیل از میان زمینه های انرژی، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و اطلاعات و ارتباطات، علم نانوتکنولوژی را به دلیل نوپا بودن و سرعت بالای پیشرفت انتخاب کردم.

به گزارش مهر، جونز ادامه می دهد: در سال 2001 ایرانیها تصمیم به پیشرفت در زمینه نانوتکنولوژی گرفتند و تاکنون به پیشرفتهایی که داشته اند افتخار می کنند. ایران در حال حاضر در این دامنه از علم مقام جهانی 19 را داشته و در حال تلاش برای دستیابی به مقام 15 است.

ایرنیها در علوم نانو از 2 هزار استاد و 400 محقق در سطح دکتری برخوردارند و در حدود 2.7 درصد از دانشجویان نیز در این سطح از علم قرار دارند. نزدیک به دو سوم دانشجویانی که به دانشگاهها وارد می شوند را دختران تشکیل می دهند که این آمار در مورد افرادی که به حوزه های علم و تکنولوژی پا می گذارند نیز صدق می کند.

این کشور به مدت 3 دهه تحت تاثیر تحریم های ایالات متحده قرار گرفته و به همین دلیل در دستیابی به تجهیزات مناسب برای انجام تحقیقات خود با مشکل مواجه بوده است اما ایرانیها از این تحریم پلی برای خودکفایی ساخته اند. مشابه زمانی که دخالت انگلستان در اتحادیه اروپا باعث شد نیوزیلند تجارت جهانی را خود بیاموزد و گسترش دهد.

ایرانیها به همین دلایل تجهیزات مختص به خود را تولید کرده اند و آمادگی خود را برای داد و ستد جهانی این تجهیزات با قیمتی پایین تر اعلام کرده اند. از تجهیزاتی که در مقاله جونز به آنها اشاره شده است می توان از ماشین اسپری نانو فیبرها و میکروسکوپ الکترونی تونلی که به گفته وی ایرانیها به منظور تحقیقات پزشکی از آن استفاده می کردند یاد کرد.



وی اظهار داشته است که ایرانی ها در حال تحقیق برای کشف روشی به منظور تشخیص زود هنگام سرطان بوده و موفق به ردیابی تومورهای 2 میلیمتری از طریق اتصال دادن نانوذرات اکسید آهن به سلولهای سرطانی شده اند.

جونز در بخشی از مقاله خود به بازدیدش از پارک فناوری پردیس اشاره کرده است. "پارک پردیس در 25 کیلومتری شرق تهران قرار گرفته و در دست تکمیل است. اولین شرکتها در این پارک مستقر شده اند و به زودی برنامه های تحقیقاتی آنها آغاز خواهد شد. در این پارک باغی به نام باغ دانشمندان نیز قرار دارد که تاکنون تنها مجسمه ای برنزی از اخترشناس ارمنی ویکتور هامبارتسومیان در آن قرار گرفته است.

جورج جونز معتقد است ایرانیها در دانش و مهارت به سرعت در حال پیشرفت بوده و به دستاوردهای خود از قبیل پرتاب ماهواره امید، غنی سازی اورانیوم، ساخت تجهیزات بومی و تامین احتیاجات مردم کشورشان افتخار می کنند.