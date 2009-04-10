17 آژانس فروش بلیط متخلف در کشور شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، اسدالله کریمی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران در محل VIP سالن راه آهن مشهد گفت: در نوروز 88 و ایام تعطیلات حدود 197 رام قطار وارد ناوگان حمل و نقل ریلی کشور شد و حدود یک میلیون و 925 هزار نفر جابجایی مسافر در این ایام صورت گرفت که 52 درصد این جابجایی ها در محور مشهد انجام شد.

وی اظهار داشت: نسبت به سال گذشته جابجایی مسافر حدود 14درصد رشد داشت همچنین تعداد واگنی که در تعطیلات نوروز استفاده شد حدود 20 درصد افزایش پیدا کرد.

رئیس هیئت مدیره شرکت قطارهای مسافربری رجاء با بیان این مطلب که در مسیر استانهای مختلف کشور به مشهد حدود 80رام قطار استفاده شد، ادامه داد: در ایام تعطیلات نوروز 88 به وسیله قطار صبا گردشگرانی از کشورهای همسایه وارد کشور شدند و همچنین به وسیله حمل و نقل ریلی حدود یک میلیون گردشگر خارجی در کشور جابجا شدند.

کریمی اضافه کرد: مشکل عمده ای که در کشور داریم، ظرفیت کم قطار است و این در صورتی است که با توجه به خدماتی که ارائه می دهیم استقبال از قطار زیاد است، اما متاسفانه زیرساخت ها و تعداد قطارهای موجود جوابگوی نیاز مسافران نیست.

مدیرعامل شرکت قطارهای مسافربری رجاء ادامه داد: تاخیراتی که در حرکت قطارها در مبدأ وجود داشت حدود یک دقیقه بود که با توجه به میزان قطار موجود در کشور زمان خوبی است همچنین تاخیرات در مسیر نیز به حدود 20 دقیقه رسیده بود.

رئیس هیئت مدیره شرکت قطارهای مسافربری رجاء به برخورد با 17 آژانس متخلف در کشور در ایام پیش فروش بلیط قطارهای مسافربری اشاره کرد و گفت: در ایام پیش فروش بلیط قطارهای مسافربری حدود 17 آژانس متخلف در کشور شناسایی و با آنها برخورد شد و همچنین دو مرکز فروش بلیط قطار غیرقانونی و متخلف در استان مرکزی تعطیل شد.

وی بیان داشت: از زمانی که مسافران وارد ایستگاه راه آهن مبدأ می شوند همچنین در طول مسیر و زمانی که از ایستگاه مقصد خارج می شوند بیمه هستند و خوشبختانه در نوروز 88 مشکل خاصی در هنگام سفر مسافران در کشور به وجود نیامد.

کریمی در ادامه به ورود واگنهای جدید قطار به ناوگان حمل و نقل ریلی کشور خبر داد و افزود: در سال 1388 واگنهای جدیدی از نوع واگن و قطارهای حومه ای و محلی همچنین ریل باس های ساخت کشور کره (که حدود 5 واگن تولید شده و در تیرماه سال جاری تولید این نوع واگن ها در کشور نیز آغاز می شود) به شبکه حمل و نقل ریلی کشور اضافه می شود.

وی در خصوص نحوه فروش بلیط در کشور نیز گفت: طی نظرسنجی های صورت گرفته در رابطه با نحوه فروش بلیط در کشور به این نتیجه رسیدیم که مشکلات ما در نوروز 88 نسبت به سال گذشته کمتر شده است.

کریمی در ادامه به برگزاری اولین گردهمایی مدیران ستادی و مدیران نواحی شرکت رجاء در مشهد اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در این گردهمایی نحوه عملکرد شرکت و راه آهن جمهوری اسلامی ایران را در سال گذشته بررسی و با شناسایی نقاط ضعف و قوت برنامه های سال جدید را با هماهنگی بیشتری برای ارائه خدمات صادقانه به مسافرین اجرا خواهیم کرد.

وی در پایان گفت: با توجه به اینکه بیشترین زائران و گردشگران و مسافران به مشهد سفر می کنند امسال قسمت ترانزیت ایستگاه مشهد نزدیک به 1500 متر افزایش پیدا کرد و 40 چشمه سرویس بهداشتی در این ایستگاه به بهره برداری رسید.