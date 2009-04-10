احداث بزرگراه دو طبقه امام خمینی(ره) نماد توانایی متخصصان داخلی است

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، در مراسم بهره برداری از بزرگراه دو طبقه امام خمینی (ره) که بر فراز طبقه دوم این بزرگراه برگزار شد، معاون اول رئیس جمهور و صادق محصولی، وزیر کشور پس از چیدن روبان و افتتاح رسمی این پروژه عظیم از لوح یادبود آن پرده برداری کردند.

پرویز داوودی در این مراسم با تقدیر از تلاش های مدیریت شهری اصفهان برای احداث چنین پروژه تاثیرگذاری گفت: احداث اولین بزرگراه دو طبقه کشور در اصفهان و در خیابانی که از بالاترین حجم ترافیکی برخوردار است اقدامی تحسین برانگیز و قابل تقدیر است که باید از سوی کلانشهرها مورد توجه قرار گیرد.

وی تقارن بهره برداری از این طرح بزرگ با روز ملی فناوری هسته ای را قابل توجه دانست و گفت: امروز متخصصان ما در همه زمینه ها پیشرو و نوآور هستند و این نوید آینده ای روشن در همه زمینه ها را برای ایران اسلامی می دهد.

به گزارش مهر، در بخش دیگری از این مراسم صادق محصولی، این اقدام مدیریت شهری اصفهان در راستای احداث نخستین بزرگراه دو طبقه کشور را ستودنی دانست و اظهار داشت: امروز با توجه به نیاز کلانشهرهای کشور به اجرای طرح های ترافیکی موثر دو طبقه کردن بزرگراه ها می تواند حرکتی گره گشا در راستای کاهش ترافیک باشد.