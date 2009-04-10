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۲۱ فروردین ۱۳۸۸، ۱۶:۲۴

معاون اول رئیس جمهور:

احداث بزرگراه دو طبقه امام خمینی(ره) نماد توانایی متخصصان داخلی است

احداث بزرگراه دو طبقه امام خمینی(ره) نماد توانایی متخصصان داخلی است

اصفهان - خبرگزاری مهر: پرویز داوودی گفت: بهره برداری از بزرگراه دو طبقه امام خمینی(ره) در روز ملی فناوری هسته ای نماد توانایی متخصصان داخلی در همه زمینه ها است و راه اندازی نخستین بزرگراه دو طبقه کشور در اصفهان نیز موید توانمندی کارشناسان داخلی در عرصه عمرانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، در مراسم بهره برداری از بزرگراه دو طبقه امام خمینی (ره) که بر فراز طبقه دوم این بزرگراه برگزار شد، معاون اول رئیس جمهور و صادق محصولی، وزیر کشور پس از چیدن روبان و افتتاح رسمی این پروژه عظیم از لوح یادبود آن پرده برداری کردند.

پرویز داوودی در این مراسم با تقدیر از تلاشهای مدیریت شهری اصفهان برای احداث چنین پروژه تاثیرگذاری گفت: احداث اولین بزرگراه دو طبقه کشور در اصفهان و در خیابانی که از بالاترین حجم ترافیکی برخوردار است اقدامی تحسین برانگیز و قابل تقدیر است که باید از سوی کلانشهرها مورد توجه قرار گیرد.

وی تقارن بهره برداری از این طرح بزرگ با روز ملی فناوری هسته ای را قابل توجه دانست و گفت: امروز متخصصان ما در همه زمینه ها پیشرو و نوآور هستند و این نوید آینده ای روشن در همه زمینهها را برای ایران اسلامی می دهد.

به گزارش مهر، در بخش دیگری از این مراسم صادق محصولی، این اقدام مدیریت شهری اصفهان در راستای احداث نخستین بزرگراه دو طبقه کشور را ستودنی دانست و اظهار داشت: امروز با توجه به نیاز کلانشهرهای کشور به اجرای طرحهای ترافیکی موثر دو طبقه کردن بزرگراهها می تواند حرکتی گرهگشا در راستای کاهش ترافیک باشد.

کد مطلب 857742

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