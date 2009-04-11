جواد شاهین فر در گفتگو خبرنگار مهر در بجنورد اظهارداشت: امسال اورژانس این استان 10 پایگاه جاده ای، هفت پایگاه شهری، سه ایستگاه سلامت در راهی دشت، چمن بید و شیروان دایر کرد.

وی افزود: در این پایگاه های یک نفر پزشک و دو نفر همیار پزشک با تمام تجهیزات اولیه به طور دائم مستقر بودند و به مسافران و زائران خدمت رسانی کردند.

وی با اشاره به اینکه ماموریتهای اورژانس در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 50 درصد افزایش یافته، عنوان کرد: 51.8 درصد این ماموریتها غیر تصادفی و 48.2 درصد ماموریتها تصادفی بوده اند.

شاهین فر گفت: در استان خراسان شمالی بیشترین فاصله پایگاه های جاده ای 30 کیلومتر بود و در بعضی از مناطق این فاصله به 12 تا 15 کیلومتر نیز کاهش داشته است.

این مسئول با بیان اینکه استاندارد رسیدن آمبولانس بر صحنه حادثه 16 دقیقه در جاده ها و 8 دقیقه در شهر است، بیان داشت: این در حالی است که میانگین خراسان شمالی در پایگاه جاده ای امسال کمتر از 10 دقیقه و در شهر کمتر از 8 دقیقه است.

شاهین فر با بیان اینکه در موارد اندکی این میانگین به بیشتر از 14 دقیقه رسید، اظهار داشت: علت آن ترافیک بالا در جاده و اعتنا نکردن سایر رانندگان به آژِیر آمبولانس و اجازه ندادن رانندگان به عبور آمبولانس بوده است.

وی با بیان اینکه تعداد بستری های ناشی از تصادفات نوروزی 922 بود، اضافه کرد: طرح بهداشت نوروزی و بسیج نوروزی به مدت 45 روز اجرا شد، که در این طرح 35 بازرس از نحوه توزیع مواد غذایی بازرسی به عمل آوردند.