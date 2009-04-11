آیه روز:

إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّکَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ .

بی شک کسانى که ایمان آوردند، کارهاى شایسته انجام دادند، نماز را به پا داشتند و زکات پرداختند ، براى آنان نزد پروردگارشان پاداشى (شایسته و مناسب) است، نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند .

سوره بقره، آیه 277

ذکر روز شنبه:

حدیث امروز:

امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه:

اللهم انى اعوذ بک من هیجان الحرص، و سورة الغضب .

بار خدایا به تو پناه می آورم از طغیان آز، و تندی خشم .