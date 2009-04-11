آیه روز:
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّکَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ .
بی شک کسانى که ایمان آوردند، کارهاى شایسته انجام دادند، نماز را به پا داشتند و زکات پرداختند ، براى آنان نزد پروردگارشان پاداشى (شایسته و مناسب) است، نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند .
سوره بقره، آیه 277
ذکر روز شنبه:
حدیث امروز:
امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه:
اللهم انى اعوذ بک من هیجان الحرص، و سورة الغضب .
بار خدایا به تو پناه می آورم از طغیان آز، و تندی خشم .
نظر شما