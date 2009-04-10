بوتفلیقه پیروز انتخابات ریاست جمهوری الجزایر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "نورالدین یزید زرهونی" وزیر کشور الجزایر امروز در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: عبدالعزیز بوتفلیقه 72 ساله با 12 میلیون و 911 هزار و 707 رای یعنی 24/90 درصد آرا بر دیگر رقبای انتخاباتی خود فائق آمد.

انتخابات ریاست جمهوری الجزایر روز گذشته ساعت هشت صبح به وقت محلی آغاز و تا هشت شب ادامه داشت.

47 هزار و 150 صندوق اخذ رای در الجزایر دایر شده بود که 20 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن در این انتخابات بودند.

"لویزه جنون" دبیر کل حزب کارگران، "محمد جهید یونسی" دبیر کل جنبش اصلاح ملی، "موسی تواتی" رهبر جبهه ملی الجزایر، "فوزی رباعین" رهبر حزب "عهد 54" و "محمد سعید" نامزد مستقل از دیگر رقبای انتخاباتی بوتفلیقه به شمار می روند.

لازم به ذکر است که عبدالعزیز بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری سال 1999 برای نخستین بار و در سال 2004 برای دومین بار به پیروزی رسید.

80 هزار و 214 ناظر از جمله 200 ناظر بین المللی بر این انتخابات نظارت داشتند.