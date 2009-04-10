راه اردبیل - سرچم با 85 درصد پیشرفت به زودی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، معاون وزیر راه و ترابری ظهر جمعه در بازدید از مراحل اجرایی این پروژه اظهار داشت: تاکنون برای احداث و تکمیل این پروژه اعتباری بالغ بر 60 میلیارد ریال هزینه شده و مراحل اجرایی 105 کیلومتر از مسیر 118 کیلومتری اردبیل سرچم به اتمام رسیده است.

وی با تاکید بر لزوم تسریع در روند اجرای این پروژه افزود: با افتتاح این مسیر و نیز تکمیل راه آهن میانه - اردبیل، انقلابی در صنعت حمل و نقل این استان به وقوع خواهد آمد به طوریکه مردم اردبیل به سهولت و در کمتر از هشت ساعت به مرکز کشور دسترسی پیدا خواهند کرد.

معاون وزیر راه و ترابری همچنین از پروژه راه در دست اجرای خلخال - رضوان شهر بازدید کرد و در جریان روند اجرای آن قرار گرفت.

برزگر با بیان اینکه تاکنون بیش از 500 میلیون ریال نیز برای احداث این راه هزینه شده است، خاطرنشان کرد: این پروژه به طول 85 کیلومتر با 25 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و هم اکنون30 کیلومتر این مسیر آسفالت شده است.

با تکیمل و راه اندازی این مسیر، مردم خلخال به جای مسیر خلخال - اسالم که دارای گردنه‌های صعب العبور هستند، می توانند از این جاده که قابلیت گردشگری منحصر به فردی نیز دارد، استفاده کنند.

معاون وزیر راه و ترابری همچنین از راه خلخال - فیروزآباد دیدن کرد و در جریان روند اجرای آن قرار گرفت.

این پروژه نیز به طول 32 کیلومتر با پیشرفت 25 درصد و صرف هزینه ای بالغ بر 20 میلیارد ریال در حال اجراست و با تکمیل آن، این مسیر جایگزین راه قدیمی خلخال - اردبیل خواهد شد.