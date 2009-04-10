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۲۱ فروردین ۱۳۸۸، ۱۶:۱۱

در پاسخ به اقدام آمریکا ؛

روسیه یک ماهواره جدید جاسوسی به فضا پرتاب می کند

روسیه یک ماهواره جدید جاسوسی به فضا پرتاب می کند

پس از آنکه صبح امروز خبرهایی درباره تولید نسل جدید ماهواره های جاسوسی در آمریکا منتشر شد، روسیه از تصمیم خود برای پرتاب یک ماهواره جدید جاسوسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، "ولادیمیر پاپوفکین" معاون وزیر دفاع فدراسیون روسیه در امور خلع سلاح روز جمعه به خبرنگاران اطلاع داد که روسیه در سال 2009 میلادی ماهواره جاسوسی جدیدی را به فضا پرتاب می کند.  

پاپوفکین گفت: "ما باید در سال جاری ماهواره جدید جاسوسی را پرتاب کنیم که سازه ای کاملاً جدید است".

این خبر در حالی مخابره می شود که صبح امروز اعلام شد : پنتاگون و دفتر اداره جاسوسی ملی آمریکا (DNI) برنامه ایجاد نسل جدید ماهواره های جاسوسی را تنظیم کردند.

"دنیس بلر" مدیر اداره ملی جاسوسی امریکا اعلام کرد که این سازمان به این نتیجه رسید که تولید نسل جدید ماهواره های اپتوالکترونیکی لازم است.  

کد مطلب 857769

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