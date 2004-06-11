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۲۲ خرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۰۲

رئيس آموزش و پرورش استثنايي كشور در گفتگو با " مهر " خبر داد :

كتاب هاي درسي مدارس استثايي تغيير مي كند

رئيس آموزش و پرورش استثنايي كشور گفت : به منظور ارتقاء كيفيت آموزشي در آموزش و پرورش استثنايي ، طي سه سال آينده كتاب هاي درسي دانش آموزان استثنايي تغيير مي كند.

مجيد قدمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه در سال تحصيلي آينده اعتباري حدود 500 ميليون ريال براي بازنگري در كتاب هاي مدارس استثنايي اختصاص يافته است ، افزود : كتاب هاي درسي كه طي سه سال گذشته چاپ و توزيع شده اند توسط متخصصان مورد بررسي قرار مي گيرد و چنانچه نياز به تغيير يا اصلاح داشته باشند ، تغيير مي كنند.

وي با اشاره به اينكه براي ارزيابي كتاب هاي درسي دانش آموزان استثنايي از نظرات معلمان مدارس استثنايي نيز استفاده مي شود ، گفت : تغييرات كتاب هاي درسي دانش آموزان استثنايي از سال تحصيلي 85 - 84 آغاز مي شود. 

رئيس آموزش و پرورش استثنايي كشور همچنين با تاكيد بر اينكه به منظور فعاليت هاي فرهنگي دانش آموزان استثنايي در تابستان اعتباري حدود 700 ميليون ريال درنظر گرفته شده است ، افزود : به منظور فعاليت هاي اردويي دانش آموزان استثنايي كشور اعتباري حدود 100 ميليون تومان درنظر گرفته شده است كه البته با اين اعتبار فقط درصد محدودي از دانش آموزان را مي توان پوشش داد.

 

کد مطلب 85777

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