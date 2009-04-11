به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مهدی شفیعی مقدم شامگاه جمعه در نشستی به مناسبت گرامیداشت روز فناوری هسته ‌ای در دانشگاه پیام نور طبس اظهار داشت: امروز ایران با تاکید بر دستاوردهای علمی دانشمندان مسلمان خود به عنوان یک قدرت در معادلات منطقه ‌ای مطرح است و توجه به این علم در ایران با گسترش مراکز دانشگاهی، زمینه رسیدن به توانایی های بالای علمی را فراهم می ‌سازد.

وی عنوان کرد: دانشگاه پیام نور طبس نیز بر اساس هدف گسترش آموزش عالی در تمام نقاط ایران در فعالیتهای علمی در این منطقه نقش قابل توجهی دارد.

رئیس دانشگاه پیام نور واحد طبس با اشاره به اینکه روزی منابع تجدیدناپذیر در تمام دنیا به اتمام خواهد رسید، تاکید کرد: حتی کشورهای دارای این منابع نیز باید به دنبال یک منبع جایگزین باشند.

رئیس دانشگاه پیام نور واحد طبس ادامه داد: در طول تاریخ تهاجمهای زیادی به ایران شده اما به دلیل وجود پایه‌ های قوی علمی و دانشمندان بزرگ، با تکیه بر نگرش اسلامی توانسته ایم این استیلا را برای این سرزمین ناب حفظ کنیم.

شفیعی مقدم، استفاده از فناوری هسته ای را برای همه کشورها به حق دانست و بر استفاده صحیح از آن تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه در بین ملتهای شریف هیچ یک از نیروهای طبیعت مورد استفاده نادرست قرار نمی گیرد، عنوان کرد: امروزه جنبه نظامی فناوری هسته ای چندان کاربرد نداشته و از این انرژی در مصارف مختلف پزشکی، کشاورزی، صنعت و ... استفاده می ‌شود.

وی بیان داشت: امروزه در دنیا، ایران به عنوان یک کشور توانا در کنترل انرژی هسته ای شناخته می ‌شود و این جایگاه باید با تلاش جوانان عرصه علم و فناوری حفظ شود.