بیش از 50 درصد جمعیت اردبیل چاق هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدیان ظهر جمعه در همایش 10 هزار نفری پیاده روی با خانواده در اردبیل اظهار داشت: ورزش و تحرک بهترین راهکار برای مقابله با معضل چاقی در جامعه است.

وی با اشاره به ضرورت ورزش و تحرک در جامعه اضافه کرد: متاسفانه امروز علت بسیاری از بیماریهای جسمی و روانی عدم تحرک و ورزش نکردن است که بایستی این فرهنگ را در جامعه نهادینه کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان حرکتهای شروع شده در زمینه توجه به ورزش همگانی را امیدوار کننده دانست و تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی استان آماده است تا در کنار سازمان تربیت بدنی و سایر نهادها به توسعه ورزش همگانی بویژه برگزاری همایشهای پیاده روی در سطح شهر اقدام نماید.

وی همچنین عدم تحرک بسیاری از بانوان استان اردبیل را معضلی برای آینده و سلامتی استان عنوان کرد و ابراز داشت: هم اکنون بیش از 70 درصد زنان جامعه دچار چاقی و بی تحرکی هستند که باید زمینه های لازم را برای ورزش آنها در پارکها و میادین عمومی فراهم کنیم.

محمدیان استعمال دخانیات،‌ استفاده از غذاهای پرچرب، بی توجهی به رژیم غذایی و عدم استفاده از سبزی و میوه را از علل دیگر افزایش وزن و بروز بیماریهای قلبی و عروقی اعلام کرد و متذکر شد: در کنار کاستن از این عوامل، می توانیم با توسعه ورزشیهای همگانی در استان، سلامتی جسمی و روحی شهروندان را تضمین نماییم.

این همایش در هوای بارانی و بهاری و در کنار دریاچه شورابیل به مسافت هفت کیلومتر برگزار شد و همزمان با این شهرستان در سایر شهرهای استان اردبیل نیز با طراوت و شادی برگزار شد.

