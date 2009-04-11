محسن غفاری آذر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه کتاب، جشنواره شعر رضوی، جشنواره بیت و حیران، جشنواره کاریکاتور غرب کشور، جشنواره عدالت و امید، شعر فجر و جشنواره نماز از جمله شاخصهای دیگر این برنامه ها است.

وی ادامه داد: جشنواره و نمایشگاه رسانه های دیجیتال نیز از جمله شاخصهای این برنامه ها در زمینه گسترش علوم قرآنی در بخشهای مختلف نرم افزاری است که در سالجاری برگزار خواهد شد.

غفاری آذر با اعلام اینکه توجه به پژوهشهای قرآنی در اولویت کاری این اداره کل قرار دارد، بیان داشت: توجه به این زمینه ها حمایتها و اعتبارات دستگاه های خاصی را می طلبد که خواستار فعالیت در حوزه های فرهنگی هستند اما اداره کل ارشاد آذربایجان غربی در حد توان خود این پژوهشها را در اولویت کاری خود قرار داده است.

وی توجه به پژوهش در زمینه های مختلف علوم قرآنی را مورد تاکید قرار داد و گفت: محدودیت اعتبارات در این زمینه ها موجب توقف و عدم رسیدگی به زمینه های پژوهشی و به تبع آن رشد و تجلی جایگاه اصلی این امور می شود.

غفاری آذر همچنین شاخص برتر ششمین نمایشگاه علوم قرآنی آذربایجان غربی را حضور دو برابری ناشران قرآنی با بیش از 140 ناشر و نیز حضور فعالانه بخشهای خصوصی در این نمایشگاه دانست.

وی افزود: 10 هزار عنوان لوح فشرده و نرم افزار با افزایش فضای دو برابری نمایشگاه از دو هزار و 500 مترمربع به بیش از پنج هزار مترمربع در دو سال جداگانه به همراه سه بخش کتب و نرم افزار، آثار هنری و برنامه های جنبی از دیگر ویژگی های این نمایشگاه است.

غفاری آذر افزایش فعالیتهای جنبی، نصب چادرهای تبلیغاتی در سطح شهر و همکاری مطلوب رسانه ها و خبرگزاری ها در جهت انعکاس فعالیتهای نمایشگاه را از دیگر شاخصهای نمایشگاه حاضر برشمرد.