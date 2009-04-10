عرضه دو کتاب از قیصریه در نمایشگاه کتاب

این مترجم ادبیات آلمانی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: انتشارات خورشید چاپ دوم "داستانهای رومی" نوشته آلبرتو موراویا را با ترجمه من در نمایشگاه کتاب عرضه می‌کند.

قیصریه "داستانهای رومی" موراویا را برای اولین بار در ایران از زبان اصلی به فارسی برگردانده است. پیش از انتشار این ترجمه سه رمان از این نویسنده به فارسی ترجمه شده بود که همه آنها از زبان دوم به فارسی ترجمه شده‌اند.

همچنین قیصریه از چاپ دوم ترجمه اش از رمان "سرگذشت یک غریق" نوشته گابریل گارسیامارکز خبر داد و گفت: چاپ جدید این اثر در نمایشگاه کتاب عرضه می‌شود.

ترجمه قیصریه از این کتاب در سال 84 توسط انتشارات نیلوفر روانه بازار کتاب شده بود.

رمان "سرگذشت یک غریق" در واقع حاصل 20 نشست 6 ساعته مارکز با یک ملوان به جای مانده از حادثه‌ای شگفت انگیز است که نامش الساندرو ولاسکو است.



آلبرتو موراویا نویسنده و نمایشنامه نویس برجسته ایتالیایی، سفرنامه‌های زیادی به رشته تحریر درآورده است که ازجمله آنها "سفرنامه ایران" است. این کتاب حاصل گزارش سفر موراویا به یزد، مشهد و برخی دیگر از شهرهای ایران است که پیش از آن به صورت سفرنامه در نشریه اسپرسو منتشر شده بود.



موراویا همچنین دو سال پیش از انقلاب اسلامی، این انقلاب را در مقاله‌ای پیش بینی کرده بود و بعد از به پیروزی رسیدن انقلاب نیز در مقاله‌هایی در مورد این دگرگونی بزرگ در ایران نوشته بود.



وی از این پیروزی خرسند بود و نوشته‌های وی از این آرای مثبت‌ حکایت دارد. این مقاله‌های مطبوعاتی هنوز به فارسی ترجمه نشده‌اند.