محمدباقر عفتی داریانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه اظهار داشت: اصلاح الگوی مصرف باید به فرهنگ تبدیل شود و ترویج و بسط آموزه های قرآنی و دینی در این زمینه در جامعه بستر مناسب برای تحقق این امر به شمار می رود.

وی در ادامه برگزاری نمایشگاه علوم قرآنی با هدف توسعه و بسط معارف قرآن در جامعه و بهره گیری از ظرفیتهای بالای قرآن در تمام شئونات جامعه را از دیگر راهکارهای موثر در این زمینه برشمرد و بیان داشت: رسوخ علوم قرآنی به زندگی شخصی انسانها موجب مدیریت بهینه و کلان جامعه، مهندسی فرهنگی و کمک به توسعه کشور می شود.

داریانی با مثبت ارزیابی کردن برپایی نمایشگاه علوم قرآنی در استان، خاطرنشان کرد: برنامه های جنبی این نمایشگاه شامل برنامه های نرم افزاری، پژوهشهای مختلف در زمینه قرآن، جلسات تفسیر قرآن و احکام و نیز حضور فعال بخش خصوصی در این نمایشگاه به همراه تعداد زیاد ناشران، بازتاب مطلوبی از برگزاری آن برای جامعه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: معارف قرآنی باید در تمام جامعه نفوذ پیدا کند و به همین منظور باید از تمام ظرفیتهای بالقوه و بالفعل استان در زمینه های توسعه معارف اسلامی استفاده کرد، به طوری که قرآن و معارف و احکام بسیار مترقی آن که نور هدایت و چراغ راهنمای بشریت در تمام ابعاد است بتواند تاثیرات شگرف خود را در زندگی مردم و مدیریت جامعه بگذارد.

داریانی برگزاری کلاسهای مختلف قرآن و معارف در مساجد، محلات و نیز مدارس، دانشگاه ها و ادارت مختلف را موجب نشر و توسعه علوم قرآنی با ارتقا کیفی و کمی برنامه های علوم قرآنی در تمام نقاط استان در جهت عمل به شئونات قرآن در جامعه شود.