رئیس مجموعه سوارکاری گنبد به خبرنگار مهر در گرگان گفت: تاکنون دو هفته از مسابقات بهاره سوارکاری در این مجموعه برگزار شده و هفته سوم به دلیل شرایط نامساعد جوی برگزار نشد.

حکیم ایگدری افزود: در دو هفته گذشته در مجموع 167اسب ورزشی در هشت کورس ترکمن، تروبرد و دوخون به مسافت هزار متر طول به هم به رقابت پرداختند.

وی ادامه داد: در این دو دوره در مجموع حدود 40 میلیون ریال بین مالکان اسبهای برتر به عنوان جایزه توزیع شد.

به گفته ایگدری، در پایان مسابقات هفته اول، اسبهای شایان طلای دو، سانی، اورتگا، لژیونر، ولوله، ریوجیتز،گل سورس و لورنس نجر‌ رتبه اول این رقابتها را کسب کردند.

رئیس مجموعه سوارکاری گنبد کاووس بیان داشت: همچنین در پایان مسابقات هفته دوم نیز، اسبهای کوه نور، آهو، مجاهد، ویس، ایس مای بف، میس دیوتی، کلیم آل یوکن و کرلین‌ اول شدند.

به گزارش اداره کل هواشناسی گلستان، در روز جمعه حدود پنج میلیمتر باران در سراسر استان گلستان بارید و دمای هوای استان از ظهر جمعه تا ظهر شنبه، نیمه ابری تا ابری همراه با بارندگی متناوب، وزش باد در برخی از نقاط مه آلود و از اواخر وقت با کاهش ابر روبرو است.