به گزارش خبرنگار مهر در ساری، در این مراسم که با بارش باران همراه بود، خانواده های آملی به همراه فرزندانشان و کودکان مهدهای این شهرستان به گرمی استقبال کردند.

مدیر موسسه غیردولتی دیار سبز مازندران در خصوص این مراسم اظهار داشت: این مراسم به صورت نمادین در حوض بزرگ شهرداری برگزار شد تا این فرهنگ در خانواده ها نهادینده شود که نگهداری از ماهی ها در تنگ خانه ها نیست.

مریم پروین با بیان اینکه حتی نگهداری ماهی ها در حوضهای بزرگتر نیز صحیح نیست، افزود: این مراسم نمادین و برای آموزش به خانواده ها بوده و ما خودمان نیز مخالف نگهداری ماهی های قرمز در حوض شهرداری هستیم.

وی اضافه کرد: ماهی های قرمز بعد از تعطیلات نوروزی باید سریعتر در رودخانه ها رها شود.

مدیر موسسه غیردولتی دیار سبز مازندران با بیان اینکه استقبال این تعداد خانواده ها در حالی که برای برگزاری آن در سطح شهر اطلاع رسانی کمی شده بود، عنوان کرد: مراسم رهاسازی ماهی قرمز نوروز در آمل برای خانواده ها و کودکان به یک فرهنگ تبدیل شده است.

پروین با اشاره به اینکه در مراسم پارسال حدود دو هزار نفر شرکت کردند، خاطرنشان کرد: امسال حضور مهد کودکها در این مراسم بی سابقه بوده است.

مراسم رهاسازی ماهی های قرمز نوروزی در آمل هر سال در نخستین هفته بعد تعطیلات نوروزی در این شهر برگزار می شود.