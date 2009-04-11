به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی مقیمی صبح شنبه در حاشیه بازدید از بندر امیرآباد افزود: متاسفانه در برخی موارد مدیران کارخانجات با واردات نیروی کار عرصه را به نیروهای بومی جهت اشتغالزایی تنگ کرده اند که باید بر این امر تجدیدنظر شود.

وی با تاکید بر به کارگیری نیروهای متخصص، توانا و مستعد در کارخانجات منطقه یادآور شد: همچنان که شهروندان این استان مشکلات وجود این کارخانجات را تحمل می کنند باید اشتغال ساکنان این مناطق را تامین کند.

مقیمی بندر امیرآباد - بهشهر را از مناطق ویژه ای دانست که دارای ارزش فراملی بوده که می تواند با اشتغالزایی و سرمایه گذاری در آن در درازمدت از آن استفاده های بهینه اقتصادی کرد.

نماینده مردم شرق مازندران در خانه ملت ادامه داد: هرچه برای افتتاح فازهای این بندر استراتژیک زمان بیشتری صرف شود به همان مقدار نیز هزینه بیشتری پرداخت شده و متضرر خواهیم شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: عملکرد محیط زیست در عدم اجازه تاسیس کارخانجات در بندر امیرآباد بهشهر غیرمنطقی است.

مقیمی افزود: متاسفانه محیط زیست بدون توجه به اشتغالزایی در منطقه مانع جدی در ایجاد کارخانجات شده که باید در این رابطه تجدید نظر شود.