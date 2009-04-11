عادل نژاد سلیم در گفتگو با مهر با بیان اینکه در سال 1388 برای توسعه صنایع پتروشیمی کشور، اجرا و توسعه طرح های جدید به بیش از 8 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است، اظهارداشت: باید بخش عمده ای از این سرمایه گذاری ها توسط مشارکت های خارجی و بخش خصوصی تامین شود.

وی با اشاره به اینکه امسال حدود 5/2 میلیارد دلار از سرمایه مورد نیاز توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی تامین خواهد شد، تصریح کرد: برای تامین مابقی منابع مالی خود علاوه بر جذب سرمایه های خصوصی و خارجی، اوراق مشارکت نیز عرضه خواهد شد.

رشد 110 درصدی صادرات محصولات پتروشیمی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه در پاسخ به این سئوال مهر که با توجه به محدود شدن منابع مالی در سال جاری توسعه کدام طرح ها در اولویت سال 88 شرکت ملی صنایع پتروشیمی گنجانده شده است، بیان کرد: در حال حاضر47 طرح پتروشیمی در سراسر کشور فعال هستند که یک کمیته تخصصی در پتروشیمی در حال بررسی این طرح ها برای تعیین اولویت های سال جاری هستند.

نژاد سلیم در رابطه پیش بینی تولید و صادرات محصولات پتروشیمی در سال 88 توضیح داد: در سال گذشته مشکلی برای صادرات محصولات پتروشیمی وجود نداشت به طوری که میزان صادرات محصولات از نظر حجمی و تناژ حدود 110 درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به کاهش شدید قیمت های جهانی نفت خام و سبد جهانی محصولات پتروشیمی در سال گذشته، گفت: این موضوع میزان صادرات محصولات را از نظر حجم ارزی تحت تاثیر خود قرار داد.

معاون وزیر نفت در خصوص پیش بینی فروش محصولات در سال جاری توضیح داد: دیدگاه های کارشناسی حاکی از آن است که قیمت های جهانی هر بشکه نفت خام از خرداد ماه به بالای سطوح 50 تا 60 خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: اما درصورتی که قیمت های نفت مشابه سال گذشته باشد، دستیابی به رکوردهای سال 87 وجود دارد.

به گزارش مهر، بر اساس گزارش های منتشر شده از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی، در سال گذشته میزان صادرات محصولات پتروشیمی از نظر حجم تناژ نزدیک به 11 میلیون تن و از نظر ارزی بیش از 1/7 میلیارد دلار بوده است.

گفتنی است، در بین محصولات پتروشیمی صادر شده به خارج از کشور " متانول " از نظر تناژ صادراتی بیشترین حجم را به خود اختصاص داده است.

آغاز اجرای 5 طرح پتروشیمی با مشارکت خارجی ها

این مقام مسئول در وزارت نفت در ادامه از آغاز 5 مشارکت جدید خارجی در سال جاری خبر داد و افزود: قراردادهای این 5 مشارکت بین المللی امضا شده که عملیات اجرایی آنها امسال شروع شده است.

وی در پایان با اشاره به سفر هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا به تهران، یادآور شد: در این رابطه پیرو توافق های قبلی صورت گرفته روسای جمهور و مقامات دو کشور 2 طرح تولید متانول در ایران و ونزوئلا ساخته خواهد شد.

نژاد سلیم، خاطر نشان ساخت: ساخت این دو واحد از نظر عملیاتی و ظرفیت تولید مشابه یکدیگر بوده که از این رو ساخت هر دو واحد از پیشرفت یکسانی برخوردار خواهند شد.