به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، به جهت رسیدگی به انبوه مطالبات مردمی از دولت و با هدف ارتقاء سطح پاسخگویی دستگاههای اجرایی به مردم ایجاد بستر مناسب برای تعامل آسان مردم با دولت، توسعه و بهبود استانداردهای ارائه خدماتی و در نهایت افزایش میزان رضایتمندی مردم از خدمات عمومی، سامانه سامد (سامانه الکتریکی ارتباط مردم و دولت) پایه گذاری شده است که در همین راستا فاز اول سامد در استان به صورت آزمایشی راه اندازی شد.

در فاز اول، مردم از طریق مراجعه حضوری مکاتبه و تماس تلفنی با شماره 111 می توانند شکایات، درخواستها، نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کنند.

کارشناسان پاسخگویی سامد بعد از هر تماس تلفنی به فرد تماس گیرنده یک کد رهگیری برای پیگیری درخواست یا شکایات خود می دهند و اگر هنگام برقراری یک تماس، اپراتور در سایت حضور نداشته باشد پیغام گیر سامانه درخواستها و شکایات افراد را با اطلاعات افراد ضبط می کند و در اولین فرصت اپراتور موظف است پس از ثبت درخواست و شکایات اقدام به ارائه کد رهگیری به متقاضی کند.

سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت به گونه ی طراحی شده است که پس از بررسی هر درخواست و شکایات و تعیین مرجع رسیدگی به تقاضاها، کارها در یک مدت زمان قانونی مشخص پیگیری و در هر مقطع به متقاضی اعلام نتیجه می شود.