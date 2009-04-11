دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان از 31 مرداد ماه سال جاری آغاز می شود برای آمادگی بیشتر داوطلبان،‌ آزمون دانشنامه با تغییری در زمان در نیمه دوم مرداد ماه برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: آزمونهای کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی تغییر قابل توجه دیگری نخواهند داشت و آزمون شفاهی نیز همچون گذشته به صورت آسکی برگزار می شود.

محققی اضافه کرد: آزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی در روز پنجشنبه 15 مرداد و آزمون کتبی گواهینامه و دانشنامه تخصصی در روز چهارشنبه 21 مرداد برگزار می شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر طرح واگذاری آزمون دانشنامه به دانشگاهها نیز در مراحل اولیه برنامه ریزی قرار دارد و در صورت تکمیل این طرح در سالهای آینده دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی تلاش می کند شرایط آزمون دانشنامه را به نحوی ایجاد کند که افراد برای شرکت در آزمون نیازی به ترک بخشها و محدود کردن فعالیتهای درمانی نداشته باشند.