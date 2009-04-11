حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از اشتغال فارغ التحصیلان نانوفناوری

به گزارش خبرگزاری مهر، این اقدام به منظور بهره مندی از متخصصان این فناوری‌ در حوزه های تخصصی و همچنین حمایت از نهادهای فعال در این حوزه و تشویق آنها به جذب نیروهای متخصص اجرا می شود.

طبق آیین نامه، این برنامه نهادهای فعال فناوری نانو در ازای استخدام فارغ التحصیلان دانشگاهی متخصص در حوزه این فناوری مورد حمایت قرار می گیرد.

ستاد ویژه فناوری نانو به ازای استخدام هر فارغ التحصیل دانشگاهی متخصص در فناوری نانو در شغل مرتبط با این فناوری،‌ مبلغی را به ‌عنوان تشویقی اشتغال به نهاد استخدام کننده پرداخت می کند. این حمایت متناسب با مقطع تحصیلی و تخصص فارغ التحصیلان بین 2 میلیون و 500 تا 5 میلیون و 200 هزار ریال در ماه خواهد بود.