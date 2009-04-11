آفرینش:

خاتمی: پیغامی در کار نبوده که کنار بروم

آخرین خبر از نتایج آزمون کارشناسی ارشد و کنکور سراسری 88

پس از اعلام خبر های خوش هسته ای صورت گرفت؛ واکنش با تردید غربی ها به پیشرفت های ایران

معاون پیشین وزارت کار: تعیین حداقل مزد بر اساس تورم الزام قانون است



اطلاعات:

بازتاب جهانی پیشرفت های هسته ای ایران

فرمانده کل ارتش: ایران بزرگترین ناوشکن و زیردریایی منطقه را می سازد

بررسی آماری سرانه مصرف در ایران، ایران بزرگترین مصرف کننده نان، شکر ، روغن و انرژی در جهان



اعتماد:

خاتمی: با تدبیر ، اصلاح طلبان پیروز انتخابات می شوند

هشدار سپاه درباره پروژه براندازی هلندی

بسته پیشنهادی بانک مرکزی منتشر شد؛ تثبیت نرخ سود بانکی و کاهش سپرده های قانونی



ایران :

با تبدیل اورانیوم غنی شده به قرص و میله سوخت تحقق یافت، گام آخر ایران در چرخه سوخت هسته ای

همزمان با پایان نشست 1+5 مطرح شد، آمریکا به مذاکرات هسته ای ایران می پیوندد

فرمانده کل ارتش: ساخت بزرگترین ناوشکن و مدرن ترین زیردریایی منطقه



ابرار:

رئیس جمهور خبر داد: آزمایش 2 نوع سانتریفیوژ جدید

کاهش بی سابقه تقاضای جهانی نفت در سال 2009

وزیر علوم: مدارک مدیران 80 درصد دستگاههای برای ارزیابی ارائه نشده است

سعیدی: ایران چرخه سوخت هسته ای را به طور کامل در اختیار گرفت



ابتکار:

صف آرایی انتخاباتی در دو اردوگاه اصولگرا و اصلاح طلب درحال شکل گیری است؛ شمارش معکوس برای اجماع

جدال میرحسین موسوی و ابراهیم نبوی بر سر فاطمه رجبی

الهام: چرا با ارقام جعلی جنگ روانی ایجاد می کنید



تفاهم:

سود88 به پیشنهاد بانک مرکزی

یک مقام مسئول درشهرداری تهران: قالیباف ، شهردار می ماند

از سوی احمدی نژاد اعلام شد: دو ستاورد هسته ای دیگر



تهران امروز:

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: دولت بزرگترین مصرف کننده است

تنها در گروه کارگران ساختمانی ، 5/1 میلیون خانواده بی بهره از بیمه

معاون وزیر بازرگانی: در تجاری سازی فناوری ضعیف هستیم



جام جم:

آخرین گام هسته ای ایران برداشته شد، بازتاب جهانی موفقیت هسته ای ایران

باوجود دستور رئیس جمهور صورت گرفت؛ امتناع 80 درصد دستگاههای از ارزیابی مدارک مدیران

نیروهای قرارداد مشکل جدید آموزش و پرورش



جمهوری اسلامی:

بازتاب جهانی موفقیت ایران در تکمیل حلقه تولید سوخت هسته ای

دیدار مهندس موسوی با مراجع عظام تقلید و تاکید بر نقش تعیین کننده مرجعیت و روحانیت

در دومین سفر استانی هیئت دولت به اصفهان صورت گرفت؛ 215 مصوبه دولت برای توسعه و پیشرفت استان اصفهان



حمایت:

پیشنهاد 1+5 برای دیدار مستقیم با ایران

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان خبر داد: پیگیری سرنخ های کشف شده از عاملان ترور حجت الاسلام عبادی

خروج از کشور دیپلمه ها امکان پذیر شد

دادستان شیراز خبر داد: اعدام سه تن از عوامل اصلی بمبگذاری شیراز



حیات نو:

سخنگوی دولت در پاسخ به انتقاد کارشناسان اقتصادی: سازمان مدیریت مانع پیشرفت بود

استقبال گرم آیات عظام از کاندیداتوری میرحسین

خاتمی: استدلال های میرحسین مرا کاملا قانع کرد



خراسان:

جنجال آفرینی رسانه ها و مقام های غربی درباره پیشرفت جدید هسته ای ایران

واکنش الهام به اظهارات میرحسین موسوی درباره 270 میلیارد دلار پول نفت

با گذشت 6 ماه از دستور رئیس جمهور، وزیر علوم: 80 درصد دستگاه های اجرایی مدارک تحصیلی مدیران خود را برای ارزیابی ارائه نکردند

یکسان سازی نرخ سود سپرده دربانک های دولتی و خصوصی ؛ پیشنهاد بانک مرکزی



خبر:

با وجود مخالفت مجلس و سازمان تامین اجتماعی مطرح شده است، انحلال خاموش وزارت رفاه

خط فاصله میان موسوی و خاتمی

تدابیر سرمربی تیم ملی تغییر می کند، تیم ملی ائتلافی مایلی کهن



دنیای اقتصاد:

متن کامل بسته سیاستی بانک مرکزی منتشر شد، برنامه پولی واعتباری سال 88

بازتاب جهانی اعلام پیشرفت های هسته ای ایران

مخالفت میرحسین با یارانه نقدی

سنگ های بزرگ سر راه مسکن مهر



سرمایه:

رشد 3/15 درصدی سال 87 نسبت به سال 86 موجب شد، 56 میلیارد دلار واردات کالا

هشدار خاتمی درباره اختلاف درونی اصلاح طلبان : اگر بی تدبیری ما نبود سال 84 ملت کا رخود رامی کرد

گزارش دیدار میرحسین موسوی با علمای قم، صانعی : گرانی کنونی ملت را بیچاره می کند



صدای عدالت:

استقبال مراجع تقلید از حضورمیرحسین موسوی

خاتمی : نخست وزیر دانمارک حرف خود را پس گرفت

آیت الله موسوی اردبیلی : شهادت می دهم که اما تا لحظه آخر از میرحسین موسوی حمایت می کرد



قدس:

" گام آخر" در بومی سازی چرخه سوخت هسته ای برداشته شد، برگ برنده ایران در مذاکره با 1+5

توقف بازارخودرو در ایستگاه رکود

احمدی نژاد در گفتگو با اشپیگل : ایران ازگفتگوی عادلانه با غرب استقبال می کند



کیهان:

رسانه های جهان در واکنش به تکمیل چرخه سوخت هسته ای کشورمان، ایران امروز یک قدرت بزرگ اتمی است

بیانیه پایانی نشست لندن، 1+5 پیش شرط تعلیق را حذف کرد

هشدارنسبت به حمایت احتمالی برخی مسئولان، گزارش کیهان از تلاش خریدار سهام فولاد خوزستان برای فسخ قرارداد



همشهری:

چرخه تولید سوخت هسته ای ، تکمیل شد، اعلام دستاوردهای جدید هسته ای

تجارت خارجی در سال 87 ، 55 میلیارد دلار و واردات 23 میلیارد دلار

تاکسی های تهران از این هفته با برچست قیمت