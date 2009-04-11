مسعود رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: کمبود بیمارستان و افزایش مراجعان به ویژه افزایش سوانح جاده ای موجب بروز برخی مشکلات در مراکز درمانی استان شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان افزود: حوادث رانندگی در کشور آمار بالایی دارد به طوری که در مقایسه‌ صورت گرفته در جنگ هشت ساله تحمیلی 215 هزار نفر شهید شدند در حالیکه در طول هشت سال در کشور 253 هزار نفر در اثر تصادفات جان باختند.

وی ادامه داد: مرگ در حوادث در 50 درصد موارد در سه دقیقه نخست رخ می‌ دهد و در حدود 20 تا 25 درصد نیز در 20 تا 30 دقیقه نخست اتفاق می افتد که در این میان نقش مرکز فوریتهای پزشکی در کاهش مرگ و میرها بسیار مهم است و در سالهای اخیر شاهد ارتقا کیفیت خدمات در این بخش بوده ایم.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین اضافه کرد: در قزوین مهمترین مرکز تروما در بیمارستان شهید رجایی است که بیشترین نیروهای تخصصی را دارد و در کنار این مرکز درمانی بیمارستان تامین اجتماعی قزوین، بیمارستان تاکستان و بیمارستان بوئین زهرا نیز در صورت بروز حادثه می ‌توانند به مصدومان رسیدگی کنند.

رضایی یادآور شد: در بیمارستان تامین اجتماعی تنها یک پزشک مغز و اعصاب حضور دارد که در صورت نیاز بیماران به بیمارستان شهیدرجایی منتقل می ‌شوند.

وی افزود: از نظر استانداردهای فضا، بیمارستان شهیدرجایی با استانداردها منطبق نیست به طوری که حدود 80 مترمربع فضا به ازای هر تخت نیاز است که در حال حاضر این میزان در بیمارستان شهیدرجایی 50 مترمربع است.

این مسئول خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که شکایت مردم در بیمارستان شهیدرجایی از خدمات درمانی نیست بلکه به خاطر خدمات جانبی مانند وجود تختهای فشرده و مسائل بهداشتی است که برای این مشکل و توسعه فضای بیمارستان مقرر شده است زمینی در کنار بیمارستان شهیدرجایی قزوین خریداری شود تا با افزایش فضای بیمارستان خدمات بیشتری به مردم داده شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین اظهار امیدواری کرد با راه اندازی بیمارستان 200 تختخوابی مینو در قزوین وضعیت خدمات درمانی به مردم قزوین ارتقا یابد.