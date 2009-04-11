-اتحادیه اروپا انتخاب دوباره "عبدالعزیز بوتفلیقه " را به عنوان رئیس جمهوری الجزایر تبریک گفت.
-" طارق الهاشمی " معاون رئیس جمهوری عراق گفت : واشنگتن را به عقب نشینی زودهنگام از عراق تشویق می کنیم.
-دفتر رئیس جمهوری فرانسه از کشته شدن یکی از گروگان های فرانسوی و آزادی 4 تن دیگر به دست گروگان های سومالیایی خبر داد.
-مجید مجیدی در بین خبرنگاران در لس آنجلس گفت : رسانه های غربی تاریخ غنی ایران را نادیده گرفته و چهره ای متفاوت از آن ترسیم می کنند.
-رئیس دستگاه اطلاعات و امنیت مصر به همراه نامه ای از مبارک خطاب " عبدالله بن عبدالعزیز " پادشاه عربستان وارد ریاض شد.
-جلسه محاکمه ایهود اولمرت نخست وزیر سابق اسرائیل به دهم ماه می موکول شد.
-دنی آیالون معاون وزیر خارجه اسرائیل گفت : اظهارات اوباما در ترکیه هیچ گونه حمایت از روند صلح آناپولیس را دربرنداشت.
-معترضین گرجستانی خواستار برکناری ساکاشویلی شدند.
-نوری المالکی نخست وزیر عراق در روسیه بر تقویت روابط بغداد و مسکو تاکید کرد.
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