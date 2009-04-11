به گزارش خبرنگار مهر، سینمای ایران در نوروز 88 با اکران چهار فیلم در گروه‌های سینمایی پنجگانه توانست به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برای پر کردن اوقات فراغت مخاطبان وارد عرصه رقابت با رسانه‌هایی چون تلویزیون و ... شود.

هر چند تلویزیون در رقابت نزدیک با سینما هر روز چند فیلم سینمایی، تلویزیونی و مجموعه جدید و تکراری پخش کرد تا تماشاگران خود را حفظ کند، اما آمار استقبال مخاطبان از سینماها و فروش چهار فیلم اکران نوروزی مشخص می‌کند سینما همچنان پررونق و البته پرتماشاگر است.





دایره زنگی

تجربه اکران نوروز 87 که یک فیلم میلیاردی را به همراه داشت و تکرار آن در نوروز 88 نشان می‌دهد اکران‌ نوروزی می‌تواند یک فیلم میلیاردی در پی داشته باشد. به این ترتیب می‌توان با نگاهی به این دو اکران و مقایسه آنها با هم به نوعی استقبال مخاطبان در فاصله این یک سال را مورد توجه قرار داد.

بعلاوه این وجه می‌تواند به نوعی جایگاه سینما را در این یک سال برجسته کند که در واقع برآمده از ذائقه مخاطب عام و احتمالاً تغییر آن است. همچنین این آمار می‌تواند تنوع مضمونی و ساختاری فیلم‌های اکران نوروز را در فاصله این سال‌ها مورد تحلیل قرار داده و تغییر رویکردهای احتمالی و رسیدن به فرمولی کارکردی برای موفقیت اکران نوروز را امکانپذیر سازد.

اکران نوروز 87:

سینمای ایران نوروز 87 را با اکران چهار فیلم آغاز کرد و همچون امسال یک گروه سینمایی فیلمی برای نمایش ارائه نکرد. سینما عصر جدید پارسال بدون معرفی فیلمی برای نمایش در ایام نوروز، در روزهای تعطیل "دایره زنگی" را اکران کرد که این تخلف پس از تعطیلات متوقف شد.

"دایره زنگی" پریسا بخت‌آور از چهارشنبه 28 اسفند 86 در گروه سینما قدس اکران شد. این فیلم پس از دو هفته نمایش 370 میلیون تومان فروش کرد. فروش فیلم پس از 77 روز نمایش در 15 سینما به 900/681/111/1 تومان رسید و در کنار فیلم‌های "توفیق اجباری" محمدحسین لطیفی، "اخراجی‌ها" مسعود ده‌نمکی و "آتش‌بس" تهمینه میلانی در فهرست فیلم‌های یک میلیاردی چند سال اخیر سینمای ایران قرار گرفت.

"مجنون لیلی" قاسم جعفری که از چهارشنبه 28 اسفند 86 در گروه سینما آفریقا اکران شد، پس از دوهفته نمایش 360 میلیون تومان فروش کرد. فروش این فیلم پس از 55 روز نمایش به 600/658/600 تومان رسید.

"زن دوم" سیروس الوند نیز که از چهارشنبه 28 اسفند 86 در گروه سینما آزادی اکران شد، پس از دو هفته نمایش 130 میلیون تومان فروش کرد. فروش این فیلم پس از 81 روز نمایش به 500/615/404 تومان فروش رسید.

"به همین سادگی" رضا میرکریمی هم که از چهارشنبه 28 اسفند 86 در گروه سینما استقلال اکران شد، پس از دو هفته نمایش 50 میلیون تومان فروش کرد. فروش این فیلم پس از 84 روز نمایش به 800/789/191 تومان رسید. این ترکیب از جهت تنوع مضمونی و توجه به گونه‌های سینمایی تا حدی از ورطه یکسویگی خارج شد و به سلایق گروه‌های سنی و تفکرات مختلف توجه داشت.

حضور چهره‌های محبوب طنز تلویزیونی و سینما در کنار قصه‌ای فاخرتر از فیلم ("دایره زنگی")، یک کمدی عاشقانه گیشه‌پسند با حضور بازیگران چهره سینما ("مجنون لیلی")، یک ملودرام عاشقانه بر محور ارزشگذاری به یک عشق ممنوع با حضور چهره‌های برجسته سینما ("زن دوم") و در نهایت یک قصه نامتعارف و آرام درباره یک زن خانه‌دار ایرانی که قهرمانی جدید در فیلم‌ها است ("به همین سادگی") این ترکیب را موجه جلوه داد.

از وجه توجه به حضور فیلمسازان جوان و حرفه‌ای و پیشکسوت در کنار هم نیز می‌‌توان اکران نوروز 87 را مورد توجه قرار داد. "دایره زنگی" اولین، "به همین سادگی" و "مجنون لیلی" پنجمین و‌ "زن دوم" نوزدهمین فیلم کارگردانان این آثار بودند و به این ترتیب ترکیبی مناسب از حضور جوانان و حرفه‌ای‌ها در کنار هم ثبت شد.

اکران نوروز 88:

سینمای ایران نوروز 88 را نیز با اکران چهار فیلم آغاز کرد و همچون پارسال یک گروه سینمایی فیلمی برای نمایش ارائه نکرد. گروه سینما آفریقا در حالیکه در آخرین لحظات از اکران "درباره الی" بازماند به نمایش دو هفته‌ای هر یک از این آثار پرداخت که با اکران "بیست" آغاز شد.

پس از پایان این دو هفته "اخراجی‌ها" سینما آفریقا را در اختیار گرفت که با توجه به فروش میلیاردی فیلم به نظر نمی‌آید نیازی ویژه به این سینما داشته باشد. بخصوص که این فیلم در گروه سینما استقلال در حال نمایش است و کنار هم قرار داشتن این دو سینما به نوعی "اخراجی‌ها 2" را نه تنها در مرکز شهر بلکه در شمال، جنوب، شرق و غرب تهران قابل دسترس می‌کند.



در چنین شرایطی نگاهی به گروه‌های سینمایی دیگر مانند عصر جدید این نکته را برجسته می‌کند که هر چند تعداد سینماها یکسان است، اما پراکندگی سینماهای این گروه متفاوت است. در واقع فیلم "بیست" از این موقعیت ویژه که دسترسی مخاطبان به آن راحت باشد بی‌بهره است و از دست دادن سینما آفریقا نیز به این وضعیت دامن می‌زند.

"اخراجی‌ها 2" مسعود ده‌نمکی که از چهارشنبه 28 اسفند 87 در گروه سینما استقلال اکران شد، پس از 17 روز نمایش در 29 سینما 000/300/760/1 تومان فروش کرده است. این فیلم همچنین توانست با فروش 000/000/600/1 تومانی در شهرستان‌ها در مجموع از رقم طلایی سه میلیارد تومان عبور کند و در همین مدت کوتاه عضو باشگاه فیلم‌های یک میلیارد تومانی شود.

"سوپراستار" تهمینه میلانی که از چهارشنبه 28 اسفند 87 در گروه سینما آزادی اکران شد، پس از 17 روز نمایش در 24 سینما 000/500/303 تومان فروخت.

"وقتی همه خوابیم" بهرام بیضایی نیز که از چهارشنبه 28 اسفند 87 در گروه سینما قدس اکران شد، پس از 17 روز نمایش در 18 سینما 150 میلیون تومان به دست آورد.

"بیست" عبدالرضا کاهانی هم که از چهارشنبه 28 اسفند 87 در گروه سینما عصر جدید اکران شد، پس از 17 روز نمایش در 19 سینما 152 میلیون تومان فروش کرد.

این ترکیب از جهت مضمون، حال و هوا و توجه به گونه‌های سینمایی همچون پارسال تنوع دارد و در انتخاب و ترکیب آنها می‌توان توجه به گروه‌های سنی تماشاگران و سلیقه‌های مختلف را در نظر گرفت.

موفقیت فیلم قبلی ده‌نمکی میان مخاطبان و بازتاب نمایش قسمت دوم آن در جشنواره فجر بیست و هفتم در کنار حاشیه‌های پررنگ فیلم و حضور جمعی از بازیگران طنز که گروهی جدید هم به آنها اضافه شده، "اخراجی‌ها 2" را به عنوان پیشنهادی که مخاطب نمی‌تواند آن را رد کند مطرح کرد.

بازگشت بهرام بیضایی پس از هشت سال به عالم سینما و جذابیت‌هایی که آثار وی برای علاقمندانش دارند و همچنین انتخاب این اثر به عنوان بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در بخش بین‌الملل جشنواره بیست و هفتم، پرداختن به پشت صحنه سینمای ایران و طنازی‌هایی که می‌تواند خاص بیضایی باشد از امتیازات "وقتی همه خوابیم" است که مخاطب را به سینما دعوت می‌کند.





اخراجی‌ها 2

فیلم معناگرای تهمینه میلانی هم هر چند فضایی تلخ دارد، اما با تکیه بر همان جذابیت‌های پشت صحنه سینما و نقش‌آفرینی شهاب حسینی در نقش شخصیت اصلی "سوپراستار" که سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد جشنواره فجر را برای او به ارمغان آورد، می تواند به عنوان گزینه‌ای جدید مطرح شود. می‌توان پرداختن به حاشیه‌های سیاه شهرت را نیز به این موارد اضافه کرد.

در پایان، "بیست" عبدالرضا کاهانی با فهرستی برجسته از بازیگران همچون پرویز پرستویی، مهتاب کرامتی، علیرضا خمسه، فرشته صدرعرفایی، حبیب رضایی - که سیمرغ بهترین بازیگران مکمل مرد و زن جشنواره فجر را برای کرامتی و خمسه به دنبال داشت - اثری مستقل است که تماشاگران خاص خود را دارد و در جشنواره هم مورد توجه قرار گرفت.

از وجه توجه به حضور فیلمسازان جوان و حرفه‌ای و پیشکسوت در کنار هم نیز می‌‌توان اکران نوروز 88 را مورد توجه قرار داد. "اخراجی‌ها 2" دومین، "بیست" سومین، "وقتی همه خوابیم" دهمین و "سوپراستار" یازدهمین فیلم کارگردانان این آثار محسوب می‌شوند که ترکیبی مناسب از حضور جوانان، حرفه‌ای‌ها و پیشکسوتان را در کنار هم ثبت می‌کند.