این نویسنده و کارگردان تئاتر در این ‌باره به خبرنگار مهر گفت: معتقدم تئاتر ایران به مدیر تولید،‌ تهیه‌کننده و عواملی این چنین نیاز دارد، به شرط اینکه تمهیدات مناسب در نظر گرفته شود و تئاتر نیز شکل خصوصی داشته باشد.او ادامه داد: اولین سئوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که دستمزد مدیر تولید را گروه نمایشی پرداخت می‌کند یا مرکز هنرهای نمایشی؟ وقتی دستمزد دستیار دوم، روابط عمومی، عکاس و عواملی از این دست برعهده کارگردان است، پرداخت دستمزد مدیر تولید از طرف کارگردان نیز مناسب نیست.

نریمانی افزود: مرکز هنرهای نمایشی باید این شغل را تعریف کند، زیرا در حال حاضر چیزی روشن نیست و مشخص نیست وظایف مدیر تولید چیست و چگونه عمل می‌کند. به طور حتم این سئوال برای اکثر کارگردان‌ها مطرح است. مشخص نیست مدیر تولید چه باری را از دوش کارگردان و گروه نمایشی برمی‌دارد؟ آیا او را کارگردان انتخاب می‌کند یا مرکز هنرهای نمایشی یا خانه تئاتر؟

وی خاطرنشان کرد: در صورت حضور مدیر تولید در تئاتر هر گروه نیاز به یک مدیر تولید دارد و اگر مرکز تنها چند مدیر تولید را برای انجام امور مورد نظر برای گروه‌ها انتخاب کند، حالتی فرمایشی ایجاد شده و زیاد مناسب نیست. البته به طور حتم مرکز هنرهای نمایشی مدیر تولید را انتخاب می‌کند، زیرا باید فردی شناخته شده برایش باشد تا بودجه و امکانات را در اختیارش قرار دهد.

وی در پایان سخنان خود تأکید کرد: نکته مهم در حال حاضر این است که تعریف مدیر تولید در تئاتر مشخص و معین شود و کارگردان‌ها بدانند این فرد قرار است چه کاری را عهده‌دار شود. در غیر این صورت وضعیت نامشخصی ایجاد می‌شود که مفید و مثبت نیست.