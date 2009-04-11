به گزارش خبرنگار مهر، "ایران" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گزارشی از فروش نوروزی فیلم‌های اکران 88 و یادداشتی درباره جذابیت انکارناپذیر آثار کلاسیک. توزیع 150 هزار نسخه فهرست کتاب‌های خارجی، برنامه‌های روز بزرگداشت عطار نیشابوری، گرامیداشت یاد کودکان غزه در مراسم روز جهانی کتاب کودک، رقابت دو فیلم برای دریافت جوایز اسکار ایتالیا، تجلیل جانبازان از "اخراجی‌ها 2"، برپایی دو مراسم یادبود برای شهید آوینی و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.

"تهران امروز" در صفحه نخست می‌پردازد به انتقاد ارشاد از تعطیلی روزنامه‌ها در ایام نوروز، انتشار "دایرة‌المعارف سینمای دفاع مقدس"، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای خودکفایی نیروی زمینی ارتش و اخبار کوتاه. اظهار نظر صاحبنظران درباره برنامه‌های نوروز 88 و یادداشت در صفحه فرهنگ امروز، مطلبی درباره مستند شهید سیدمرتضی آوینی، درخواست خانه سینما از نامزدهای ریاست جمهوری و اخبار کوتاه در صفحه سینما تئاتر و گفتگو با پیمان ابدی طراح حرکات اکشن در صفحه آدم‌ها و قصه‌ها منعکس شده است.

"همشهری" در صفحه سینما می‌پردازد به مطلبی درباره بازگشت موج نو سینمای فرانسه پس از نیم قرن، یادداشتی در این خصوص و "مردان ایکس" در دام دزدان الکترونیکی. ارائه بسته تسهیلاتی نمایشگاه با 50 خدمت متنوع، درخواست خانه سینما از نامزدهای ریاست جمهوری، جشن هفته تئاتر در خانه هنرمندان، آغاز تدوین "چهل سالگی"، تأخیر در برگزاری جشنواره فیلم کودک همدان و اخباری کوتاه از کزازی، دقیقی، اسرافیلی، رشیدی، خوئینی‌ها و حسن‌پور در صفحه ادب و هنر مورد توجه قرار گرفته است.

"جام‌جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به گزارشی از مراسم بزرگداشت سید شهیدان اهل قلم، "شیرین" عباس کیارستمی در جشنواره لوکارنوی قاره آسیا، تأخیر در برگزاری جشنواره فیلم کودک همدان، دوبله برنامه‌های جدید سیما، بازسازی سینما ایران و نگاهی به "مرد دو هزار چهره". نگاهی به چند برنامه نوروزی سیما در صفحه رادیو و تلویزیون و سه ترجمه فارسی از یک کتاب در بازار، ثبت بناهای تاریخی جاده ابریشم در فهرست یونسکو، برنامه‌های روز بزرگداشت عطار و معرفی برنامه‌های امروز شبکه‌های سیما در صفحه فرهنگ و هنر آمده است.

"اعتماد" در صفحه پایانی می‌پردازد به رونمایی از "آن سوی تاریکی" پری زنگنه، درخواست خانه سینما از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، آمار فروش فیلم‌های اکران نوروز 88 در ایران، مناسبتی نبودن برنامه‌های سیما در زمان تحویل سال، عرضه دی‌وی‌دی صوتی نمایش "کوکوی کبوتران حرم"، گلایه علیرضا رئیسیان از نحوه تخصیص سیاست‌های حمایتی، معرفی مجله‌های جدید، یادداشت و اخبار کوتاه.

"حیات نو" در صفحه پایانی می‌پردازد به حرف‌های علیرضا رئیسیان در آغاز تدوین "چهل سالگی"، مراسم بزرگداشت شهید سیدمرتضی آوینی، درخواست خانه سینما از نامزدهای ریاست جمهوری، مقایسه فروش نوروز 87 و 88، "سن‌پترزبورگ" در سکانس‌های شبانه، هشدار هالیوود به بالیوود درباره بازسازی "مورد عجیب بنجامین باتن"، "شیرین" کیارستمی در جشنواره لوکارنو قاره آسیا و اخبار کوتاه.