دکتر غلامرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب افزود : امروزه فشار عصبی و استرس که ناشی از بحرانهای اجتماعی است عامل بسیاری از بیماریهای مهلک مانند سرطانها و بیماریهای دیگری است. البته آلبرت انشتین دانشمند بزرگ هم در این باره گفته ای دارد که لازم است آن را عنوان کنم او گفته بود انسان بر بسیاری از بیماریهای مهلک گذشته فائق شده است اما استرس و فشارهای روانی بیماریهای می سازند که به معضل هزاره تبدیل خواهند شد.

این جامعه شناس با تأکید بر اهمیت داشتن آرامش روحی و روانی گفت : فشارهای عصبی می تواند روی سیستم مغز و فرمانهای مغزی اثر بگذارد و موجب ایجاد نارسایی هایی شود که یکی از شایعترین عوارض آن کم اشتهایی است. بیش از یک ششم بیماریها در جهان نیز ناشی از نبود تغذیه صحیح است.

پیش از این نیز دکتر ایرج حیدری فوق تخصص غدد در گفتگو با مهر از بحران متوقف شدن رشد قد ایرانیها در ده سال اخیر خبر داد و دلایل اصلی آن را بروز استرسها و فشارهای روانی، بی خوابی، اختلافات خانوادگی، کم تحرکی و همچنین بدی تغذیه عنوان کرد.

دکتر غلامرضا علیزاده در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم توجه بیشتر به این بحران افزود : در کشور چین با یک برنامه سازماندهی شده با بهبود وضعیت تغذیه به میزان قابل توجهی میزان قد مردم خود را افزایش دادند و با در نظر گرفتن الگوی چین ما نیز می توانیم در صورت حل مشکلات اجتماعی و بهبود تغذیه بر مشکل توقف رشد قد فائق آمد.

این محقق و استاد جامعه شناسی گفت : فشارهای عصبی از 2 منظر بر سیستم عصبی تأثیر می گذارد اول موجب عدم میل به غذا می شود و از سویی دیگر نیز باعث عدم هضم و سوخت و سازصحیح غذا در بدن خواهد شد و ارگانیزم بدن را دچار مشکل جدی می کند.

دکتر علیزاده در ادامه گفتگو با مهر گفت : بر اساس تحقیقات مشخص شده است فشار عصبی موجب زخم معده می شود، وقتی ارگانیزمی مثل معده تحت تأثیر فشار عصبی دچار مشکل می شود بدون شک بقیه اجزا بدن انسان نیز در مقابل آن در امان نخواهند بود.