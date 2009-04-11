به گزارش خبرنگار مهر در قائم شهر، محمد دهستانی صبح شنبه در حاشیه بازدید از طرح‌های گردشگری این شهرستان در جمع خبرنگاران فضای فعلی این پارک را پنج هکتار اعلام کرد و اظهار داشت: در سال‌جاری برای تجهیز کردن فضای جدید این پارک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 600 میلیون ریال اعتبار تخصیص داد.

وی تصریح کرد: با هماهنگی صورت گرفته با توزیع امور آب و بهره‌برداری و شهرداری قائم شهر زمین هفت هکتاری برای توسعه این پارک که در امتداد پارک قرار داشته و تا مکان نمایشگاه بین المللی مازندران واقع در سمت دیگر رودخانه امتداد دارد برای این امر تخصیص داده شد.

به گفته وی، 43 آلاچیق با صرف بیش از یک میلیارد ریال اعتبار از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در پارک سراج برای اقامت مسافران احداث شده است.

دهستانی از آغاز عملیات اجرایی ایجاد مجتمع خدماتی و رفاهی در پارک سراج خبر داد و افزود: این مجموعه در فضایی به مساحت 200 مترمربع در حال ساخت است که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 500 میلیون ریال اعتبار برای ساخت این مجموعه تخصیص داده است.

وی افزود: در این مجموعه خدماتی و رفاهی نمازخانه، سرویس بهداشتی، کافی‌شاپ و کمپ استقرار نیروی انتظامی ایجاد می شود.

دهستانی به انجام بیش از 90 درصد امور بهسازی این پارک اشاره کرد و ادامه داد: زیرسازی، جاده‌سازی، حفر چاه‌های عمیق و احداث پارکینگ در این پارک صورت گرفت.