امیر مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان اظهار داشت: عدم کیفیت مصالح از مهمترین دلایل پرث و هدر رفتن مصالح ساختمانی است و باید به کیفیت مصالح بیشتر توجه شود.

وی وجود نیروی انسانی ماهر را از نیازمندی های فعالیت در کار ساختمانی برشمرد و افزود: تاکنون قراردادهایی بین این سازمان و فنی و حرفه ای استان برای آموزش و مهارت آموزی کارگران منعقد شده است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون حدود پنج هزار نفر نیروی کار در استان ساماندهی شده و حدود دو هزار نفر آموزشهای لازم را فرا گرفتند.

به گفته مصباح، میزان صدور پروانه ساختمانی سال گذشته در این استان حدود 40 درصد نسبت به سال 86 کاهش یافت و در این مدت حدود یک میلیون و 400 هزار مترمربع پروانه ساخت مسکن در استان صادر شد که حدود 600 هزار متر مربع مربوط به مرکز استان بوده است و در این زمینه 700 پرونده برای صدور پروانه ساختمانی تشکیل شد که نسبت به سال گذشته کاهش دارد.

وی عنوان کرد: رکود بازار مسکن، متوقف شدن پرداخت تسهیلات از جمله دلایلی است که موجب رکود ساخت و ساز و کاهش صدور پروانه مسکن در استان شده است.

رئیس نظام مهندسی ساختمان گلستان بیان داشت: اجرای قانون نظام مهندسی مسکن در شهرهای مختلف، طراحی ساختمانها و اجرای آن از مهندسی باصلاحیت از جمله کارهای در دست اقدام این سازمان است.

نطام مهندسی گلستان دو هزار و 500 عضو دارد.