حسین ذبحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت مقوله درمان معتادان گفت : باید این امکان فراهم شود تا صدها هزار معتاد در کشور از طریق خدمات بیمه ای تحت درمان قرار گیرند که این امر در حال حاضر در دستگاههای متولی در دست بررسی است.

در حالی مسئولان بر اهمیت بحث درمان معتادان تاکید می کنند که در تهران حتی یک مرکز بازپروی دائم نیز وجود ندارد و تنها از مرکز کهریزک برای درمان معتادان استفاده می شود که گنجایش آن نیز بسیار محدود است.

آمارهای منتشر شده از سوی نیروی انتظامی نشان می دهد که در سال 87 ، 17هزار و 902 نفر در رابطه با توزیع کراک، 16 هزار و 726 نفر در رابطه با توزیع تریاک، 6 هزار و 51 نفر در رابطه با توزیع شیشه، 4 هزار و 702 نفر در رابطه با فروش حشیش و 2 هزار و 216 نفر در رابطه با توزیع هروئین دستگیر شده اند

بر اساس اعلام سرهنگ جواد کشفی به طور میانگین روزانه 250 نفر را در رابطه با مواد مخدر دستگیر می کند و متهمان بلافاصله پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی می شوند.

بر اساس اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر یک میلیون و 500 هزار معتاد در کشور وجود دارد که از این تعداد 700 هزار معتاد به صورت دائم مواد مصرف می کنند و مصرف مابقی به صورت تفننی است.

معاون قضائی دادستان کل کشور در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر بر کنترل شدید مبادی ورودی مواد مخدر به کشور تاکید کرد و گفت : در کنار رسیدگی به موضوع درمان معتادان باید فکر اساسی جهت کنترل مرزها و جلوگیری از ورود مواد مخدر در کشور کرد.

ذبحی همچنین به کمبود نیرو در پاسگاههای مرزی کشور اشاره کرد و گفت : هر از گاهی اخباری می شنویم مبنی بر اینکه کامیونهایی با چندین تن مواد وارد کشور می شوند و باید این امر مورد بررسی قرار گیرد که به چه دلیل این کامیونها از مرزها عبور می کنند که به طور حتم یکی از دلایلی این امر را باید در کمبود پاسگاهها و نیروی آنان جستجو کرد.

معاون قضائی دادستان کل کشور با انتقاد از اقداماتی که در راستای موانعی که برای جلوگیری از ورود مواد به کشور انجام شده اشاره کرد و گفت: هزینه های بسیاری برای ایجاد خاک ریز در مناطق مرزی صورت گرفته اما باید گفت وجود بسیاری از این خاک ریزها بی فایده است و تنها با وزشی باد از بین می رود.