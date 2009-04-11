محمود عباس نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان اظهار داشت: با تکمیل این نمایه در حال حاضر 188 هزار عنوان کتاب در بانک نمایه اطلاعات کتابخانه های استان ثبت شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 19 عدد قفل نمایه به اداره کل کتابخانه های عمومی استان تحویل شده است، افزود: سرانه فضای مطالعه در کشور یک مترمربع بوده که این رقم در استان گرگان به ازای هر فرد 88 صدم مترمربع است.

وی خاطرنشان کرد: این استان با داشتن 28 باب کتابخانه عمومی از نظر سرانه فضای مطالعه رتبه 25 کشور را داراست و شمار کتابخانه های عمومی استان در ابتدای سال 1384 حدود 25 باب بود که ابتدای سال 1387 این تعداد به 28 باب افزایش یافت و این امر از رشد 12 درصدی مطالعه در استان حکایت دارد.

به گفته عباس نژاد، اکنون هر 57 هزار و 753 نفر گلستانی از یک باب کتابخانه عمومی بهره مند هستند و تا پایان برنامه چهارم توسعه باید 29 باب کتابخانه جدید در این استان احداث شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان بیان داشت: این استان به ‪۲۱‬ هزار و ‪ ۹۰۰‬مترمربع فضای کتابخانه ‌ای جدید نیاز دارد که برای ایجاد آن به 180 میلیارد ریال اعتبار لازم است و به منظور تحقق این امر خیرین باید حمایت کننده این نهاد باشند.



وی یادآور شد: در حال حاضر 16.7‬درصد شهرهای تازه تاسیس استان کتابخانه ‌های عمومی ندارند و برای ساخت کتابخانه در این مناطق باید برنامه ریزی شود.

عباس نژاد عنوان کرد: همچنین به ازای هر صد نفر 16 جلد کتاب در کتابخانه های استان و در مجموع 267 هزار جلد کتاب وجود دارد.

استان گلستان بیش از یک میلیون و 650 هزار نفر جمعیت دارد.