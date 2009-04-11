دبیر فدراسیون هاکی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان اظهار داشت: برای اینکه ایران در این رشته ورزشی همانند هاکی سالنی در جهان حرفی برای گفتن داشته باشد باید برای توسعه زمینهای ورزشی چمن هاکی برنامه ریزی شود.

وی افزود: در حال حاضر زمینهای هاکی تنها در چند استان کشور ساخته شده است و این امر توسعه این رشته را با مشکل مواجه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: گرانی و کمبود وسایل و تجهیزات هاکی نیز از دیگر دغدغه های این رشته ورزشی است و با توجه به اینکه این وسایل در کشور تولید نمی شود، تهیه آن مشکل و گران است.

به گفته زمانی، فدراسیون برای رفع مشکل تجهیزات ورزشی برنامه هایی دارد که با انجام قرارداد با شرکتها و هیئتها نسبت به تهیه این لوازم اقدام کند.

دبیر فدراسیون هاکی کشور، بودجه مورد نیاز برای اجرای تقویم ورزشی این فدراسیون را 10 میلیارد ریال اعلام کرد و بیان داشت: اگر سازمان تربیت بدنی این بودجه را مصوب کند، بخشی از مشکلات فراروی این فدراسیون برطرف می شود.

وی در مجموع توسعه ورزش هاکی در کشور را مطلوب دانست و گفت: لرستان، سمنان، گلستان و کرمانشاه از جمله استانهای مطرح کشور در این رشته ورزشی به شمار می آیند.

چهار هزار و 500 ورزشکار هاکی در کشور شناسایی شده است.