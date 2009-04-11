جواد نجم الدین در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: با توجه به پتانسیل های فراوان استان سمنان درصدد هستیم تا استان سمنان از حالت قطعه سازی و مجموعه سازی خارج و با مساعدت وزیر صنایع و معادن و سازمان گسترش صنایع یک واحد خودرو سازی در این استان ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون هیچ سرمایه گذاری دولتی در استان صورت نگرفته است، گفت: ایجاد این واحد خودروسازی با هدف محرومیت زدایی و خدمت به مردم انجام می شود.

به گفته وی، در صورت تشکیل کنسرسیومی از قطعه سازان در استان می توانیم خطوط موتور و مجموعه سازی را به این استان واگذار کنیم.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو بر تقویت خوشه های صنعتی و قطعه سازی تاکید کرد و گفت: شرکت ایران خودرو آمادگی دارد تا با واحدهای قطعه سازی که توانایی فنی و مالی در جهت تولید قطعات خودرو به ویژه قطعات استراتژیک بالایی دارند سرمایه گذاری مستقیم یا مشترک داشته باشد.

وی سمنان را از نظر تعداد قطعات تحویلی به ساپکو در رده ششم و از نظر ارزش قطعات در رده دهم قرار داد.