به گزارش خبرنگار مهر، نمره اعطا شده به فیلم جدید مجیدی برایند نظرات منتقدان نشریات ورایتی، نیویورک تایمز، نیویورک پست، لس آنجلس تایمز، وال استریت جورنال، هالیوود ریپورتر، ویلیج وویس، سالن و آنین است.

در این بین استفن هولدن از نیویورک تایمز و اندرو اوهیر از نشریه سالن با اعطا نمره 80 به "آواز گنجشک‌ها" بیشترین نظر مثبت را به این فیلم داشته‌اند. هولدن درباره این فیلم نوشته است: هرچند "آواز گنجشک‌ها" نشانه‌های یک درام طبیعت‌گرایانه را در خود دارد، اما در واقع مجموعه‌ای از درس‌های بسیار اخلاقی است.



اندرو اوهیر منتقد سالن نیز معتقد است: جدیدترین فیلم مجیدی تلفیقی از تعمق آرام، تفنن و تراژدی نظیر آن چیزی است که یک دهه قبل "بچه‌های آسمان" او را به یک موفقیت بین‌المللی تبدیل کرد.

تاشا رابینسن از نشریه آنین نیز نوشته است: لذت بردن از لحظه به لحظه "آواز گنجشک‌ها" آسانتر از هضم پیام کلی آن است، اما این روش به خوبی با نگاه زیبایی‌شناسی مجیدی منطبق است که برابر با آن هر نوع خوشی کوچک و آرام بهترین نوع خوشی است.

وی. ای. ماستو نویسنده نیویورک پست با اشاره به صحنه‌ای از "آواز گنجشک‌ها" که شخصیت کریم برای به دام انداختن شترمرغ فراری خود را به شکل این حیوان درمی‌آورد، نوشته است: مانند بیشتر فیلم‌های مجیدی این بار نیز فیلمبرداری بسیار خوب و نقش‌آفرینی‌ها واقعگرایانه و مهارشده است.

بتسی شارکی در لس آنجلس تایمز نوع تصویر مجیدی از زندگی خانوادگی و بخصوص ارتباط زنان و مردان در فیلم‌های او را مورد توجه قرار داده و نوشته است: شخصیت بچه‌ها و پدران در فیلم‌های مجیدی بسیار غنی هستند: گاهی اوقات اهل دعوا و همیشه بامحبت، اما در این بین مادران تقریبا همیشه در حاشیه هستند.

جو مورگنسترن در نشریه وال استریت جورنال "آواز گنجشک‌ها" را داستانی از فساد، مصیبت و در نهایت رستگاری یاد کرده است.

دبورا یانگ منتقد هالیوود ریپورتر اعتقاد دارد نقش‌آفرینی‌های نقش‌آفرینی‌ها واقعگرایانه و مهارشده بازیگران فیلم که بیشتر آنها حرفه‌ای نیستند، باعث شده داستان "آواز گنجشک‌ها" به نرمی پیش برود.

یانگ در عین حال با تقدیر از بازی رضا ناجی در نقش اصلی فیلم نوشته است: در همان حال که کریم از خانواده و دوستان خود دور می‌شود، اضطراب و نگرانی ناشی از تنهایی در چهره‌اش نقش می‌بندد. ناجی مرکز این فیلم است.

آلیسا سایمن در روزنامه ورایتی از "آواز گنجشک‌ها" به عنوان فیلمی "ماهرانه، اغلب احساسی و گاهی‌اوقات طنزآمیز" یاد کرد و نیکلاس راپولد در ویلیج وویس نیز نوشته است: فیلم تا نقطه اوج خود به شکلی خوشایند پر پیچ و خم است.

"آواز گنجشک‌ها" از سوم آوریل به طور محدود در آمریکا اکران شد و در هفته اول اکران حدود 12 هزار دلار فروش داشت. فروش این فیلم در سطح بین‌المللی نیز حدود 23 هزار دلار شده است.



این فیلم از سوی شرکت ریجنت ریلیزینگ در آمریکا پخش شده است. "آواز گنجشک‌ها" اولین بار فوریه سال 2008 در جشنواره برلین روی پرده رفت و ناجی برای آن برنده جایزه خرس نقره‌ای بهترین بازیگر مرد از این جشنواره شد.



هفتمین فیلم مجیدی داستان کریم کارگر مزرعه پرورش شترمرغ است که به دلیل سهل‌انگاری شغل خود را از دست می‌دهد و برای یافتن شغلی تازه به تهران می‌رود، اما حضور در این شهر بزرگ و شلوغ او را به کارهایی وامی‌دارد که با طبع ساده روستایی‌اش سازگار نیست.