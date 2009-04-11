محمدتقی زمانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان اظهار داشت: این طرح طی برنامه چهارم در 214 روستای استان انجام شد که از این تعداد 11 هزار فقره سند در سال گذشته صادر شده است.

وی افزود: اجرای این طرح در ایجاد انگیزه، مالکیت کردن اماکن روستایی تاثیر زیادی دارد زیرا به دلیل نداشتن سند، افراد نمی توانستند از برخی مزایا نظیر دریافت وام بهره مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع روستاهای استان 600 روستا املاکی و 100 روستا اوقافی هستند و برای اخذ سند از هر روستایی 200 هزار ریال دریافت می شود.

به گفته زمانی نزاد، 400 ناظر فنی ساخت و ساز مسکن در روستاهای این استان را نظارت می کنند و علاوه بر این 40 دفتر خدماتی روستائیان و 150 مرکز مشاور مادر و مشاور ارشد نیز در استان طراحی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان بیان داشت: در راستای واگذاری زمین در روستاهایی که طرح هادی در آن اجرا شده، زمین از منابع طبیعی خریداری و به افراد نیازمند مسکن ارائه شده است.

وی یادآور شد: دراین بخش تاکنون پنج هزار و 821 هکتار زمین برای افراد واجد شرایط نظیر زوجهای جوان تهیه شده و در اختییار متقاضیان قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: این استان برای بازسازی مناطق زلزله زده بم، سه هزار و 484 واحد مسکونی را برای زلزله زدگان زرند کرمان بازسازی کرده است.

استان گلستان هزار روستا دارد.