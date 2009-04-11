حسین اسلامی که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد با بیان اینکه رکود صنایع و تعدیل نیروی انسانی از نتایج عملکرد وزارت صنایع و از عوامل افزایش شکایات از این وزارتخانه است، تصریح کرد: بانک ها به صنایع وام نمی دهند و تکمیل بنگاه های زودبازده با مشکل مواجه شده است.

نماینده مردم ساوه با اشاره به افزایش شکایات وزارت جهاد کشاورزی در کمیسیون اصل 90 نیز بیان داشت: وزارت جهاد کشاورزی هم بودجه سرمازدگی و خشکسالی را بین کشاورزان پخش نکرده و این وزارتخانه به جای اینکه این بودجه را در اختیار کشاورزان قرار دهد آن را برای تکمیل پروژه های نیمه تمام مصرف کرده است .

وی ادامه داد: امروز خود کشاورزان در حال نابودی هستند در حالیکه بودجه آنان صرف ترمیم قنوات و انهار می شود و از طرف دیگر بانکها هم در مراجعه کشاورزان به آنان وام نمی دهند و می گویند که باغ و زمین شما خشک شده به چه پشتوانه ای می خواهید وام را برگردانید؟!

اسلامی در پایان گفت: کمیسیون اصل 90 به بررسی شکایات واصله در رابطه با وزارتخانه های صنایع و جهاد ادامه می دهد.