به گزارش خبرگزاری مهر، صفرعلی براتلو در جلسه ستاد انتخابات استان تهران و در جمع مسئولان کمیته های این ستاد، با اعلام این خبر اساس و اولویت کاری استانداری و فرمانداری های استان تهران را برگزاری انتخابات سالم، قانونمند و پرشور خواند و افزود: هیچ عاملی روند برگزاری انتخابات را تحت الشعاع قرار نخواهد داد.

براتلو همچنین از ایجاد زیر ساخت های ارتباطات رایانه ای ستادهای انتخابات در تمامی شهرستانهای استان خبر داد و گفت : کمیته های ستادهای انتخابات در حوزه های انتخابیه استان تشکیل و شرح وظایف آنان نیز تدوین شده است .

وی یادآور شد: مجریان برگزاری انتخابات علاوه بر اجرای انتخابات وظیفه ایجاد فضایی پرنشاط در جامعه و ایجاد انگیزه در مردم برای شرکت در انتخابات را بر عهده دارند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران نظارت دقیق، تهیه گزارشات لازم و آموزش تا پایین ترین رده های اجرایی انتخابات را یکی از وظایف مهم مسئولان کمیته های ستاد انتخابات برشمرد و گفت: مسئولان کمیته های ستاد انتخابات استان تهران و فرمانداران باید مقید به برخورد با هر تخلف و تخطی از قانون باشند.