وزارت دفاع هلند از انتصاب روحانی مسلمان برای ارتش این کشور حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ان آر سی هندلزبلد، جک دی وریس وزیر دفاع هلند گفت: ما نمی توانیم انتصاب وی را بر اساس احساسات ملغی کنیم، برای این کار به یک علت حقوقی نیازمندیم که این علت وجود ندارد.

وزارت دفاع روز چهارشنبه هفته گذشته 19 فروردین ماه دو امام جمعه ترک و مراکشی تبار را به عنوان روحانی مستقر در ارتش منصوب کرده است. درحالی که قرار بود مراسم تحلیف سعود آیدین و علی اداودی روز پنجشنبه 20 فروردین برگزار شود، این مراسم به دنبال اعتراض پارلمان به انتصاب اداودی، به تعویق افتاد.

وزرات دفاع تأکید کرده احتمال دارد روحانیون مسلمان را به مأموریتهای خارج از هلند به ویژه در افغانستان که 1600 سرباز هلندی در آن به سر می برند اعزام کند.

ارتش هلند 150 روحانی برای ارتش استخدام کرده که در میان آنها 50 نفر پروتستان، 40 نفر کاتولیک، نمایندگان جنبشهای اومانیستی، دو خاخام و یک هندو حضور دارند.

مسلمانان یک میلیون نفر از جمعیت 16 میلیونی هلند را تشکیل داده اند اما آماری درباره تعداد مسلمانان و یا قومیت آنها در ارتش هلند در دسترس نیست.

اداودی مشهور به انتقاد از هلند و غرب است، سال گذشته وی ژان پیتر بالکنده نخست وزیر کشور را مورد انتقاد قرار داد و او را با عبارت "یک مسیحی و یک ریاکار" توصیف کرد.

وی همچنین به کرات از حضور ارتش آمریکا، بریتانیا و هلند در جهان اسلام انتقاد کرده است.