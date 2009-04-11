شهریار سمنانی در گفتگو با خبرگار مهر در گرگان اظهار داشت: تعداد خانه های بهداشت استیجاری استان گلستان پیش از این 240 واحد بود که به 180 واحد کاهش یافته است.

وی افزود: همچنین 24 مرکز بهداشتی و درمانی منطقه نیز به صورت استیجاری بوده است که 14 واحد ساخته شد و سال جاری نیز چهار مرکز بهداشتی و درمانی از محل تملک دارایی استان احداث می شود.

وی خاطرنشان کرد: از نظر تعداد پایگاه های اورژانس شهری و جاده ای درسالهای اخیر به حد استاندار رسیده ایم و از نظر تعداد تختهای این بخش به حد قابل قبولی دست یافته ایم.

به گفته سمنانی، باید برای مقاوم سازی بیمارستانها تلاش بیشتری شود زیرا این مراکز در زمان بروز حوادث، پناهگاه به شمار می آیند.

وی یادآور شد: امروز ماهیت بیماری ها عوض شده و بیماری های قلبی و عروقی، سوانح و حوادث و سرطانها از جمله عوامل تهدید کننده سلامت مردم استان به شمار می آیند.

وی عنوان کرد: انسان سالم یک ذخیره و سرمایه است و بهترین کار برای ارتقای سلامت مردم، سرمایه گذاری بیشتر روی این مسئله است و هر دلار سرمایه گذاری 10 دلار برگشت سرمایه دارد.

قائم مقام وزیر بهداشت عنوان کرد: سن امید به زندگی در استان و کشور بین 73 تا 75 سال است که این افزایش سن زندگی نشان دهنده ارتقای خدمات بهداشتی است و اکنون حتی در روستاهای دور افتاده، پزشکان ایرانی مستقر هستند.