به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استان گیلان دارای یک میلیون و690هزارراس دام است که نیاز به 4.5 میلیون تن علوفه است که سالیانه 2.9 میلیون تن آن خارج از استان و 1.6 میلیون تن در داخل استان تامین می شود.

با توجه به اینکه استان گیلان بستر مناسبی برای تولید علوفه ارزان و با کیفیت در کشور است ولی متاسفانه کمترین میزان علوفه در این استان تولید می شود.

دو هزار و 586 هکتار زمین در گیلان به کشت نباتات علوفه ای اختصاص دارد

دو هزار و 586 هکتار زمین در گیلان به کشت نباتات علوفه ای اختصاص دارد و میزان تولید سالانه آن معادل 1.6تن است که بیشتر در شهرستانهای آستانه اشرفیه، لاهیجان، رودبار،‌ تالش، صومعه سرا، رشت و آستارا تولید می شود.

برای برون رفت مشکل کمبود علوفه در استان گیلان علاوه بر افزایش ضریب کشت باید عملکرد در واحد سطح نیز بهبود یابد و همچنین استفاده از توان تشکلهای مردمی همچون اتحادیه ها، تعاونی‌ها و ... که در افزایش کمی و کیفی تولیدات محصولات علوفه‌ای موثر است باید از این ظرفیت نیز به نحو احسن بهره برداری کرد.

انتخاب بذر با ظرفیت بالا و اصلاح شده، مکانیزه کردن تولید و فرآوری، اعطای تسهیلات تک نرخی مورد نیاز تشکلهای بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و خرید تضمینی محصولات علوفه‌ای از دیگر راهکارهای مهم افزایش تولید علوفه در استان است.

به هر حال ظرفیت تولید علوفه در استان گیلان زیاد است که با برنامه‌ریزی می‌توان گیلان را به استان صادر کننده محصولات علوفه ای تبدیل کرد.

از منابع علوفه ای استان گیلان می توان به گیاه یونجه، شبدر، ذرت، سورگوم و سایر گیاهان علوفه اى و حتى کاه و کلش بازمانده از گندم، جو، کلزا و ذرت یاد کرد.

در استان گیلان با توجه به شرایط جغرافیایى منطقه، انواع علوفه هاى را که به دامهای شیرى یا گوشتى می دهند می توان به کاه گندم، کاه جو، سیلوى ذرت، ذرت علوفه اى، علف باغات، پَس چَر مزارع، برگ درختان، یونجه، شبدر و کاه برنج است که دراین میان کاه برنج بیشترین مواد را در تغذیه دام تشکیل می دهد.

تامین انواع دستگاه بسته بندی علوفه در استان گیلان ضروری است

با این حال جمعیت دامى استان آنقدر زیاد است که انواع علوفه گفته شده نمی تواند نیاز غذاى دامهاى منطقه گیلان را تامین کند، بنابراین براى تامین خوراک دام می توان از سایر منابع موجود استفاده کرد که یکى از این منابع مهم گیاه آزولا است.

استان گیلان با داشتن 238 هزار هکتار مزارع شالیکاری به عنوان قطب کشاورزی کشور در بخش عمده خوراک دام خود را از خارج استان تامین می کند این در حالیست که بخش عمده کاه و کلش برنج استان که مورد تعلیف دامها قرار می گیرد سالانه به آتش کشیده شده و هدر می رود.

با این اوصاف به نظر می رسد برای هدر رفت کاه و کلش تامین دستگاههای بسته بندی علوفه به ویژه دستگاه بیلر در استان گیلان ضروری است.

در حال حاضر برای بسته بندی و جلوگیری از آتش زدن کاه و کلش مزارع افزون بر 200 دستگاه بیلر در سراسر استان وجود دارد که به یک هزار دستگاه بیلر دیگر نیز نیاز است.

معاون امور دام جهاد کشاورزی گیلان در این باره گفت: استان گیلان با یک میلیون و 692 هزار راس دام حدود دو درصد جمعیت دامی کشور را در اختیار دارد.

مجید غلامی افزود: از نظر تولیدات دامی استان چهار درصد گوشت قرمز، 3.7 درصد شیر با تولید 284 هزار تن در سال رتبه دوازدهم کشور را دارد.

وی میزان نیاز علوفه دامی گیلان را 4.5 تن دانست و عنوان کرد: برای تامین این نیاز 1.6 آن در استان که 76 درصد آن کاه و کلش است که قابلیت فرآوری به شکلهای مختلف برای بهره‌ برداری دارد و 2.7 آن از استانهای دیگر برای نیاز دامی تامین می‌شود.

وی تامین علوفه را مشکل اصلی گیلان در جهت توسعه دامداری دانست و یادآور شد: برای رفع این مشکل باید با بهسازی و نوسازی واحدهای کوچک روستایی، هزینه تولید را برای دامداران کاهش داد و با این کار فعالیت دامداران را توجیه اقتصادی کرده و با مدیریت دامداران در این مسیر تحول خوبی را ایجاد کرد.

کمبود علوفه مهمترین عامل عدم توسعه گاوداری‌های شیری در گیلان است

غلامی کمبود علوفه را مهمترین عامل عدم توسعه گاوداری‌های شیری در استان دانست و تصریح کرد: این موضوع به گونه‌ای است که 44 درصد شیر مورد نیاز گیلان خارج از استان تامین می‌شود.

وی تاکید کرد: در بدنه سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان نهضت علوفه‌کاری در اولویت کاری و اصلی قرار گرفته و در این زمینه از همه استعدادهای استان استفاده خواهد شد.

این مسئول تاکید کرد: اگر توسعه مکانیزاسیون برای برداشت علوفه در گیلان اتفاق بیفتد مشکل اساسی پیشروی دامداری استان برطرف می‌شود.

وی با بیان اینکه برنج، راتون برنج، شبدر برسیم و انواع علوفه های دامی از جمله مزیتهای کشت دوم و سوم در استان گیلان است، افزود: گیلان یک منطقه حاصلخیز و متوسط بارندگی آن از هر نقطه کشور بیشتر و بالاتر است.

غلامی با اشاره به اینکه کمترین میزان علوفه در استان گیلان تولید می شود ابراز امیدواری کرد با توجه به موقعیت خوب اراضی گیلان سطح زیر کشت علوفه در استان افزایش یابد.

به هر حال علوفه جزو اقتصادی ترین محصولات زراعی کشور و استان گیلان است و در توسعه کشاورزی پایدار نقش موثری دارد که باید مسئولان برای رفع کمبود آن برنامه ریزی جدی کنند زیرا شایسته نیست استانی که می تواند و باید منبع تولید علوفه به دلیل کمبود آن نتواند در دامپروری جایگاه قابل توجهی داشته باشد.