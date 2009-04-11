به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، این در حالی است که یکی از 21 آمریکایی در بند دزدادن دریایی سومالی قصد فرار از دست آنها را داشت که در اقدام خود موفق نبود.

در همین رابطه دزدادن دریایی اعلام کرده اند که حاضرند تا در قبال دریافت پول، امریکایی های دربند خود را آزاد کنند.

بر اساس این گزارش، یک ناو موشک انداز به همراه بالگرد هم اکنون به ناو "یو اس اس باینبریدج" در آبهای سومالی ملحق شده و در حال حاضر یک نائو دیگر به همراه تجهیزات پزشکی عازم خلیج عدن است.

در حال حاضر یک کشتی باری آمریکایی به همراه 21 خدمه خود در اختیار دزدادن دریایی قرار دارد.مانور قدرت دزدادن دریایی در آبهای سومالی در حالی است که چندین ناو از کشورهای مختلف در این منطقه حضور دارند تا اقدامات دزدادن دریایی جلوگیری کنند.

دزدان دریایی مستقر در آبهای سومالی صبح روز چهارشنبه نوزدهم فروردین، یک فروند کشتی باری با پرچم آمریکا را به همراه 21 خدمه آن که همگی آمریکایی هستند، ربودند.

این ششمین کشتی است که در یک هفته گذشته توسط دزدان دریایی سومالی ربوده می شود.