غلامرضا بهروان صبح شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در تنکابن افزود: با تشکیل این آکادمی مدارس فوتبال تحت پوشش قرار می گیرند و از اداره سنتی خارج خواهند شد.
وی از تدوین اساسنامه جدید مدارس فوتبال کشور خبر داد و اظهار داشت: در این اساسنامه نگرش مدیریتی نوین برای مدارس فوتبال اعمال می شود چرا که مدارس فوتبال برای اوقات فراغت نیست.
وی خاطر نشان کرد: در این مدارس آموزشهای پایه ارائه و مدرسانی که در این کلاسها حضور دارند باید دورههای توجیهی پیشرفته را طی کنند.
بهروان تاکید کرد: مربیان تیمها در همه ردههای سنی باید کلاسهای پیشرفته را طی کنند. این یک نیاز اساسی است تا یافتههای جدید را منتقل کنند.
رئیس هیئت فوتبال مازندران بیان داشت: آموزش رکن اساسی برای پیشرفت بوده و مربیان باید اطلاعات خود را به روز کنند.
نظر شما