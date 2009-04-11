به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی، سرمربی تیم استقلال پس از شکست تیمش مقابل ام صلال قطر و در آستانه دیدار حساس مقابل فولادخوزستان در حاشیه تمرین دیروز آبی پوشان پاسخگوی سئوالات خبرنگاران شد.

قلعه نویی در ابتدا با اشاره به وضعیت تیم استقلال در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا، گفت: به اعتقاد من ما در این رقابت‌ها به دو دلیل تا حدودی موفق نبوده ایم. نخست بی تجربگی و پس از آن بدشانسی که تا به امروز گریبان‌گیرمان شده است.

وی افزود: پس از هفت سال در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا حضور یافتیم و نداشتن تجربه حضور در این رقابت‌ها بر روی بازیکنان تاثیر منفی گذاشته است.

سرمربی تیم فوتبال استقلال نیز همچون بازیکنان این تیم از شانس به عنوان عاملی بازدارنده در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا یاد کرده و افزود: در این سه بازی متاسفانه با بدشانسی روبرو شدیم. ما در بازی با الاتحاد در ثانیه‌های آخر گل خوردیم که آن را نهایت بدشانسی می دانم و دیگر وقتی برای جبران شکست نداشتیم. شما در بازی با الجزیره هم دیدید که دو ضربه ما به تیر دروازه خورد و چند موقعیت را هم به راحتی از دست دادیم.

وی افزود: حتی در بازی با ام صلال نیز این شانس را داشتیم که یک امتیاز کسب کنیم اما متاسفانه بدشانسی و اشتباهات داوری ما را از کسب نتیجه تساوی محروم کرد.

قلعه نویی ادامه داد: من به شما قول می دهم و شک نکنید که ما به دور دوم مسابقات لیگ قهرمانان صعود خواهیم کرد چرا که این سه بازی تجربه بسیار خوبی برای ما بود و فکر می کنم که بازیکنان ما با شرایط فوتبال در سطح آسیا آشنایی کامل پیدا کردند.

سرمربی تیم استقلال در خصوص وضعیت این تیم در لیگ برتر ایران گفت: با توجه به شرایط موجود ما یکی از کاندیداهای قهرمانی در لیگ امسال هستیم اما باید به یاد بیاوریم که در سال گذشته و در پایان لیگ ما رتبه سیزدهم را در جدول داشتیم که توانستیم با کمک مدیریت، هیئت مدیره، بازیکنان و حمایت تماشاگران خود امسال را با موفقیت پشت سر گذاشته و امروز صدرنشین جدول لیگ برتر هستیم.

وی افزود: من اعتقاد دارم که قهرمانی به خودمان بستگی دارد چرا که اگر بخواهیم غفلت کرده و مغرور شویم مطمئن باشید که این جایگاه را از دست خواهیم داد.

قلعه نویی در خصوص دیدار استقلال با فولاد خوزستان نیز گفت: بازی با فولاد بازی بسیار سختی است. خوزستان مهد فوتبال ایران است و فکر می کنم تیم فولاد به رهبری آقای جلالی توانسته موفق عمل کرده و نتایج بسیار خوبی نیز کسب کند. امیدواریم بتوانیم بازی مقابل فولاد را با پیروزی پشت سر گذاشته و یک گام به قهرمانی نزدیک شویم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در خصوص وضعیت تیم ملی و سرمربی جدید این تیم گفت: حال که تیم ملی سرمربی خود را پیدا کرده دیگر نیازی به صحبت‌ در مورد این تیم نیست. در حال حاضر تنها چیزی که برای ما بسیار مهم است قهرمانی تیم استقلال و موفقیت این تیم در لیگ برتر است.

قلعه نویی که یکی از گزینه‌های هدایت تیم ملی بوده است، در این باره افزود: وقتی که از طرف فدراسیون فوتبال در خصوص تیم ملی با من صحبت شد این مسئله را به آقای واعظ انتقال داده و از وی خواستم که پیگیر موضوع شود.

وی با تاکید بر اینکه همه باید به تیم ملی کمک کنند و موجبات صعود این تیم به جام جهانی را فراهم آورند، افزود: دعا می کنم هر کسی که به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب می شود با او برخوردی بسیار مناسب داشته باشیم. یادم می آید زمانی که علی دایی سرمربی تیم ملی شد او را با "به به" و "چه چه" آوردند اما متاسفانه او را با "اه اه" از تیم ملی بیرون انداختند.

سرمربی پیشین تیم ملی خود را یکی از منتقدان علی دایی خواند و گفت: من دایی را بسیار دوست دارم و او را یک دوست خوب برای خود می دانم.

وی با انتقاد از نحوه بر خورد با علی دایی افزود: این در فوتبال ما رسم شده است که با یک باخت همه چیز را فراموش می کنند و به راحتی سرمربی تیم را کنار می گذارند.

قلعه نویی خاطر نشان کرد: چرا به سرمربیان تیم ملی زمان نمی دهند تا بتوانند در این تیم با آرامش به کار خود پایان دهند؟ چرا اینقدر نتیجه گرا شده‌ایم و نمی گذاریم که یک مربی طی یک مدت طولانی در تیم ملی ماندگار شده و برنامه‌های خود را مو به مو در این تیم اجرا کند؟

وی یادآور شد: زمانی که من به تیم ملی آمدم متاسفانه وضعیت بغرنجی بر این تیم حاکم بود و حتی از داشتن یک رئیس فدارسیون فوتبال نیز محروم بودیم. زمان من تیم ملی 18 بازی انجام داد اما من را به خاطر یک باخت آن هم با ضربات پنالتی از کار برکنار کردند. آیا در تمام دنیا با سرمربی تیم ملی خود این گونه رفتار می کنند؟

قلعه نویی خاطر نشان کرد: من برای سرمربی جدید تیم ملی آروزی موفقیت می کنم و امیدوارم که وی در کار خود موفق بوده و او را نیز مانند بقیه با یک باخت از کار برکنار نکنند.

سرمربی تیم استقلال در مورد اینکه آیا مربی خارجی بهترین گزینه برای تیم ملی است یا مربی داخلی نیز گفت: به اعتقاد من مربی خارجی بسیار خوب است اما باید بستر آن نیز در فوتبال فراهم باشد تا او بتواند با آرامش کامل کار خود انجام دهد.

وی در خصوص اینکه آیا تیم ملی به جام جهانی صعود خواهد کرد یا خیر گفت: من هم مانند تمامی مردم ایران امیدوارم که تیم ملی کشورم به جام جهانی صعود کند اما با توجه به شرایط موجود اگر اتفاقی غیر از این رخ بدهد نباید این را از چشم سرمربی جدید ببینیم.

قلعه نویی با اشاره به بازگشت مجتبی جباری به تمرینات تیم استقلال نیز گفت: جباری از بازیکنان خوب فوتبال ایران است که فکر می کنم هر 10 سال یکبار فوتبال ایران نظیر آن را خواهد دید. ما طی جلسه‌ای که با جباری داشتیم با وی صحبت کرده و تذکرات لازم را به او داده‌ایم.

وی افزود: خوشبختانه جباری با شنیدن نقطه نظرات باشگاه توجیه شد و شما می بینید که وی با آرامش کامل در حال تمرین بوده و مطمئن باشید که برای موفقیت استقلال از جان خود مایه خواهد گذاشت چرا که یکی از بازیکنانی است که به اعتقاد من از ارکان اصلی قهرمانی در تیم استقلال خواهد بود.

سرمربی تیم استقلال خاطر نشان کرد: جباری باید یک سری اصول را رعایت کرده و آنها را انجام دهد. من آدم اصولگرایی هستیم و به یکسری مسائل معتقدم و به خلاف گفته‌های یک عده از عزیزان نه اهل لجبازی هستم و نه از این کار لذت می برم. هر بازیکنی که در تمرین آماده باشد مطمئن باشید که در روز بازی 90 دقیقه برای استقلال بازی خواهد کرد.

وی همچنین از هواداران استقلال که نزدیک به یک سال است از تیم خود حمایت می کنند تقدیر کرده و از آنان خواست در این سه بازی آینده نیز این تیم را حمایت کنند.

خبرنگاران در ادامه بحث تبانی امیر قلعه نویی با تیم استقلال را در زمان حضور وی در تیم استقلال اهواز مطرح کردند که وی در پاسخ به سئوال آنها گفت: هر کسی که این صحبت‌ها را مطرح کرده را به خدا واگذار می کنم. قسم می خورم که یک درصد این حرف‌ها درست نیست.

وی افزود: این حرف‌ها فقط به این دلیل است که می خواهند نه تنها به من بلکه به استقلال ضربه بزنند. با توجه به اینکه در حال حاضر استقلال یکی از کاندیداهای قهرمانی است این عزیزان می خواهند با این حرکت خود من و استقلال را نابود کنند.

قلعه نویی در ادامه اظهار داشت: من از آنها خواهش می کنم که بیایند و رودررو با هم صحبت کنیم. متاسفم که این صحبت‌ها را جواد زرینچه از قدیمی‌های استقلال مطرح کرده است. امیدوارم جواد بتواند در آن دنیا پاسخگوی صحبت‌های خود باشد.

وی همچنین مدعی شد: این قضیه از آنجا سرچشمه می گیرد که جواد با من صحبت کرد و خواست که وی را به عنوان دستیار خود به استقلال آوردم و قول داد که در هیچ کاری دخالت نکند و کنار من روی نیمکت استقلال بنشیند اما به او گفتم که در حال حاضر کادر فنی من بسته شده و اگر شما بخواهید و دلتان برای استقلال می تپد می توانید در قسمت‌های دیگر این باشگاه مشغول کار شوید.

سرمربی تیم استقلال افزود: متاسفانه زرینچه حرفهای مرا نپذیرفت و حالا که مدتهاست که از این قضیه می گذرد مسئله تبانی را عنوان کرده است. متاسفانه زرینچه با این حرکت محبوبیت خود را زیر سئوال برد. او هیچ وقت با این حرکت خود خیر نخواهد دید. زمانی که من در استقلال اهواز بودم به هیچ وجه با زرینچه و دیگر بازیکنان استقلال راجع به تبانی صحبتی نکردم.

وی تصریح کرد: مطمئن باشید که این وصله‌ها نه به مردم خوزستان و نه به برادران شفیع زاده نمی چسبد. وی حتی دکتر قریب مدیرعامل اسبق باشگاه استقلال را نیز مورد هدف قرار داده اما من باید بگویم با توجه به شناختی که از دکتر قریب دارم در صداقت و پاکی او هیچ شکی ندارم و با توجه به اینکه ایشان یکی از بهترین مدیران حال حاضر کشور است این گونه صحبت‌ها به او نخواهد چسبید و مطمئن باشید که یکی از سالم‌ترین افراد در ورزش ایران بوده است.