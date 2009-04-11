به گزارش خبرنگار مهر، جامعه ورزشی کشورمان در سال جدید رویدادهای مهم و فراگیر بازیهای کشورهای اسلامی (ایران)، المپیک جوانان آسیا (سنگاپور)، هنرهای رزمی آسیا (تایلند) و بازیهای داخل سالن قهرمانی آسیا (ویتنام) را در پیش دارد.

اهمیت این چهار رویداد بین‌المللی و لزوم اعزام کاروان‌های کاملا پاک به این تورنمنت‌ها در افزایش تعداد دفعات اعزام افسران نادو به محل انجام تمرین، اردو یا رقابت‌های ورزشکاران تاثیر گذار خواهد بود. طوریکه سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ با در نظر گرفتن دیگر رویدادهای داخلی و بین‌المللی ورزش ایران انجام 500 نمونه‌گیری در سال جاری را برای این ستاد پیش‌بینی می‌کند.

دکتر رامین احمدی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شناسایی بازیکنان متخلف و برخورد با آنها مستلزم انجام تست دوپینگ به صورت مستمر در میادین مختلف است. به همین دلیل انجام حداقل 500 نمونه‌گیری از ورزشکاران رشته‌های مختلف در دستور کار کادر اجرایی نادو برای سال جدید است.

وی تصریح کرد: در پیش داشتن چهار رویداد مهم بین المللی که کل ورزش کشور را تحت الشعاع قرار داده است لزوم اطمینان از پاک بودن ورزشکاران را بیشتر کرده است. اما این به منزله غافل شدن از ورزشکاران سایر رشته‌ها که در این تورنمنت‌ها حضور ندارند، نیست.

سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ با تاکید بر قرار گرفتن همه فدراسیون‌ها و انجمن‌های ورزشی در فهرست نادو برای نمونه‌گیری از ورزشکاران آنها خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است اینکه انجام تست دوپینگ از ورزشکاران به صورت هدفمند و با برنامه قبلی انجام خواهد شد. حرکت هدفمند نادو برای نمونه‌گیری از ورزشکاران ایرانی تا حد زیادی تحت تاثیر اهمیت رشته‌ها و وضعیت ورزشکاران است. به نوعی 500 نمونه مورد نظر به تناسب اهمیت رشته‌ها بین تمام فدراسیون‌ها و انجمن‌ها تقسیم می‌شود.

"آیا در سال جدید همچون ماه‌های پایانی سال 87 فعالیت‌های مبارزه با دوپینگ در فدراسیون فوتبال به طور مستقل انجام خواهد شد؟" احمدی طباطبایی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر اظهارداشت: فعالیت‌های مستقل فدراسیون فوتبال همواره نظارت نادو بر عملکرد مدیران این فدراسیون در بخش مبارزه با دوپینگ را به همراه داشته است. اما اینکه امسال هم این فعالیت‌ها به طور مستقل انجام شود یا خیر به نظر نهایی کسانی بستگی دارد که نسبت به واگذاری فعالیت‌های مبارزه با دوپینگ فوتبال به فدراسیون مربوطه تصمیم گرفتند. رئیس نادو (کیومرث هاشمی) تاکنون در این زمینه تصمیم جدیدی اتخاذ نکرده است.

سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ تصریح کرد: البته بررسی کارنامه فعالیت‌های فدراسیون فوتبال در مدت زمانی که به طور مستقل در این زمینه فعالیت کرده است در دستور کار قرار دارد. مدیران دوپینگ فوتبال باید آمار دقیقی در مورد تعداد نمونه‌گیری‌های انجام شده و نتایج به دست آمده در اختیار نادو قرار دهند.