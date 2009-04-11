به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال طرح موضوع تبانی امیر قلعه نویی با برخی بازیکنان تیم فوتبال استقلال در زمان حضور این مربی در تیم فوتبال استقلال اهواز، وی اقدام به شکایت از افرادی کرد که این شایعات را مطرح کرده اند.

قلعه نویی با تاکید براینکه اظهارات برخی بازیکنان پیشین استقلال خلاف واقع و در جهت تحریک و تشویش اذهان اهالی ورزش بوده است اقدام به شکایت از محمد نوازی و جواد زرینچه کرده است.

به همین خاطر کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای رسیدگی به شکایت سرمربی استقلال تهران روز سه شنبه هفته جاری تشکیل جلسه می دهد. از جواد زرینچه و محمد نوازی نیز دعوت به عمل آمده است تا در این جلسه حضور یافته و پاسخگوی مواردی باشند که طی روزهای اخیر مطرح کرده اند.

انتظار می رود در پایان این جلسه تمامی ابهاماتی که در خصوص تبانی تیم های استقلال و استقلال اهواز در فصل سوم لیگ برتر مطرح شده است برطرف شود.