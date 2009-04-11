سید محمد پولادگر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: من در این زمینه بی توجهی ندیدم. در زمان برگزاری مسابقات تکواندو جام باشگاه‌های آسیا رئیس سازمان به همراه هیئت دولت در اصفهان حضور داشت ولی دبیر کل کمیته ملی المپیک و آقای فراهانی در سالن حضور داشتند.

رئیس فدراسیون تکواندو در خصوص حضور تیمهای کشورمان در مسابقات جهانی و بازیهای کشورهای اسلامی گفت: بازیهای کشورهای اسلامی و مسابقات جهانی دانمارک به صورت همزمان برگزار خواهد شد که با دو تیم مختلف در این رویدادها حضور پیدا می کنیم. اولویت اصلی ما مسابقات جهانی دانمارک است که برای دفاع از جایگاه جهانی خود با تیم اول راهی کپنهاگ می شویم اما اگر مسئولان سازمان صلاح بدانند در مسابقات کشورهای اسلامی با تیم اصلی به میدان خواهیم رفت.

وی ادامه داد: سال 88 برنامه فشرده‌ای را پیش رو داریم که مسابقات جام جهانی، قهرمانی جهان، نوجوانان آسیا که خود میزبان آن هستیم، بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، انتخابی المپیک نوجوانان و همچنین اولین دوره المپیک هنرهای رزمی آسیا از جمله آنهاست. ما با تمام قدرت و برنامه ریزی دقیق برای موفقیت در این پیکارها تلاش خواهیم کرد.

رئیس فدراسیون تکواندو در مورد برگزاری همزمان دو رویداد جام فجر و باشگاه‌های آسیا گفت: برنامه‌ها به قدری فشرده است که نمی توانستیم این مسابقات را تفکیک کنیم، ضمن اینکه دوره قبل را به همین شکل برگزار کردیم و تجربه لازم را داشتیم.

نایب رئیس اتحادیه تکواندو آسیا در مورد مخالفت اتحادیه اروپا با قوانین جدید گفت: رئیس اتحادیه تکواندو اروپا نامزد تصدی پست ریاست فدراسیون جهانی است و فکر می کنم ایرادتی که اکنون اروپایی‌ها به قوانین جدید می گیرند بیشتر از آنکه دلسوزانه باشد در جهت منافع خودشان است.

وی ادامه داد: اروپا هشت کرسی از 20 کرسی کمیته اجرایی فدراسیون جهانی را در اختیار دارد و خیلی راحت می توانست در زمان تصویب قوانین جدید با آنها مخالفت کند ولی در آن جلسه من تنها مخالف این قوانین بودم و هیچکس با من همراهی نکرد. اینکه چرا آنها امروز مخالفت می کنند مشخص نیست؟

پولادگر در جواب اینکه آیا در انتخابات دانمارک مدیریت فدراسیون جهانی تغییر خواهد کرد یا خیر گفت: تکواندو آن قدر رشد و پیشرفت داشته که اکنون بتوان مدیریت و ساختمان مرکزی آن را خارج از کره جنوبی تصور کرد ولی من فکر می کنم زمان آن هنوز فرا نرسیده و در دانمارک هم این اتفاق نخواهد افتاد.

رئیس فدراسیون تکواندو در پایان پیرامون نامزدی در انتخابات آینده فدراسیون جهانی گفت: به احتمال فراوان دوباره برای عضویت در هیئت اجرایی فدراسیون جهانی کاندیدا خواهم شد.